Ana Morgade anuncia su embarazo con una emocionante fotografía

Ana Morgade ha vuelto a revolucionar las redes sociales aunque esta vez no lo ha hecho con una de sus ocurrencias. La colaboradora de televisión ha desvelado en sus redes sociales que está embarazada a sus 40 años. Lo ha hecho con una fotografía frente al especjo con el mensaje: "En esta foto salen dos personas".

"Me siento muy feliz y afortunada", asegura en su perfil de Instagram y Twitter la humorista. "Tenía unas ganas muy locas de compartirlo, titis", ha añadido. La fotografía llega semanas después de subir a las redes sociales una imagen que disparó los rumores sobre un posible embarazo, algo que finalmente no ocurrió. "Esta vez no es un simulacro", ha aclarado Morgade con un emoticono.

De inmediato, sus redes sociales se han llenado de felicitaciones de todos sus seguidores, así como de compañeros de trabajo como Arturo Valls, Natalia Ferviú, Lorena Castell, Roberto Leal, Cristina Pedroche o Frank Blanco que le han mostrado su felicidad por la noticia.