Lydia Lozano recuerda la muerte de su novio: "Su familia me culpó durante años"

Aprovechando el éxito que sigue cosechando Sálvame en Mediaset España, Lydia Lozano fue la elegida para protagonizar el primer episodio de la nueva temporada de Mi casa es la tuya presentado por Bertín Osborne en Telecinco. La periodista hizo un repaso por su vida, recordando su infancia, su trayectoria profesional y otros temas más espinosos como el episodio de Ylenia Carrisi que estuvo a punto de acabar con su profesión y la muerte de su primer novio.

La periodista narró sus comienzos en el periodismo de la mano de Juan Carlos Pérez, persona con la que inició una relación. Ambos sufrieron un accidente de coche que acabó con la vida de su pareja: "Caímos por un barranco. Él salió disparado y yo acabé con la cara en el motor", contó con la voz entrecortada. Una familia que iba detrás de ellos en la carretera pudieron sacarla del coche.

La periodista también narró la complicada relación que tuvo con la familia de Juan Carlos tras su muerte: "Estuve muchos años pensando, preguntándome por qué no me llamaban y es que siempre se creyeron que yo tuve la culpa cuando, aunque hubiera conducido yo, no hubiera tenido la culpa. Fueron unos borrachos que iban pedo", contó entre lágrimas.

Lydia reconoció que esta dura experiencia la ha marcado mucho en su vida, a pesar de que esto sucedió en el año 1986. Como secuelas, Lydia desveló que tuvo la cara quemada durante un tiempo: "Mi madre estuvo cuidándome. Estuve nueve meses escayolada. Me costó mucho recuperarme de aquello".