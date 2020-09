Paz Padilla recuerda cómo fueron los últimos días de su marido

El pasado fin de semana se produjo el esperado regreso de Paz Padilla a la televisión más de un mes después del fallecimiento de su marido Antonio Juan Vidal. La presentadora y actriz reapareció en Sábado Deluxe con una sincera y emotiva entrevista que mantuvo pegados al televisor a casi 2 millones de espectadores.

A pesar de sus impactantes declaraciones, Padilla se mostró tranquila y en paz ahora que está superando el duelo poco a poco. "Quise que tuviera una muerte bonita, una despedida preciosa", confesó triste y muy emocionada. "Tuve que prepararme para la muerte de mi madre, sabiendo que me iba a tener que enfrentar poco después al mismo proceso con Antonio", contó a Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores. Mientras aprendía a asimilar que "la muerte forma parte de la vida" y que no es "una tragedia, solo es triste", Paz Padilla puso todo de su parte por "disfrutar los últimos días que me quedaban con el amor de mi vida".

La presentadora contó que vio cómo su marido se apagaba durante seis días, siempre a su lado y con entereza. "Paz, que de este ojo ya no veo", le decía él desde la cama antes de poder dejar de hablar. A pesar de todo, Paz intentaba hacerle reír: "Por dentro me decía: '¡se está quedando ciego!' Pero a él le decía: ¿para qué quieres verme con lo fea que soy? Salía de la habitación y me iba a llorar, porque no quería que me viera".

Paz recuerda aquellos últimos días con pena pero también con mucho amor. "A mi marido en sus últimos días le ponía la morfina. Quería que muriera en casa y no en el hospital (...) En sus últimos seis días llené la habitación de flores, de música, de olor a lavanda y le di las gracias. Y esos días los pasamos en Bora Bora, y fue muy bonito", dijo emocionada.

Antonio Juan Vidal murió rodeado del amor de su vida y de amigos y familiares que mantendrán vivo su recuerdo. "Me metí en la cama con él, le toqué el pecho y le dije: 'Ya, mi amor, recuerda: cuando me toque ven por mí'. Y poco a poco, se fue yendo. Poco a poco mi gordo se fue. Mi Antonio se murió en mis brazos". Al final, "todos nos dimos la mano y le deseamos buen viaje. Él ya no estaba allí. Martina, nuestra perrita, se subió a la cama. Luego, vinieron nuestros amigos, sacamos una botella de Moët & Chandon y brindamos por Antonio".