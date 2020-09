Alessandro Lequio contesta a Paz Padilla: "Cada uno lo lleva como puede"

El pasado fin de semana se produjo en Sábado Deluxe el esperado regreso de Paz Padilla a la televisión casi dos meses después del fallecimiento de su marido Antonio Juan Vidal a los 53 años de edad. Una emotiva y sincera entrevista que no dejó indiferente a nadie y que consiguió enganchar a casi 2 millones de espectadores, logrando uno de los mejores datos de audiencia para el espacio en lo que llevamos de año.

"Yo no he dejado de sonreír. Ha fallecido mi marido pero no se me han quitado las ganas de vivir ni el humor, hay que dejar paso a todas las emociones. Estoy en pleno luto, en el camino. No vuelvo a sonreír porque no he dejado de sonreír, lo que estoy es triste", explicó Paz muy emocionada frente a sus compañeros. "Quise que mi marido tuviera una muerte bonita, una despedida preciosa. La muerte forma parte de la vida, no es una tragedia, solo es triste".

Un mensaje que fue recogido este lunes por Alessandro Lequio durante el repaso que hicieron de la entrevista en El programa de Ana Rosa: "El que mejor se conoce es uno mismo y es el que mejor sabe cómo salir adelante, lo que no quiere decir que siempre lo haga. Cada uno lo lleva como puede y nunca se sabe cuál es la mejor manera", explicó el colaborador, que perdió a su hijo Álex hace cuatro meses a causa de un cáncer.

Tanto él como Ana Obregón no han dejado de compartir imágenes y recuerdos familiares de su hijo en redes sociales: "Nada ni nadie, ni siquiera su partida, me van a quitar los infinitos momentos de amor que mi hijo me regaló y su lección de vida", escribió la actriz hace unos días en Instagram. Hay que recordar que Ana Obregón mostró una gran preocupación por Paz Padilla al conocer el triste desenlace de su marido. Terelu Campos desveló que la bióloga le había pedido el teléfono de la presentadora para ponerse en contacto con ella y mostrarle sus condolencias.

Ana Rosa Quintana también quiso tenderle la mano a su compañera de cadena: "Lo que ha hecho Paz es un acto de generosidad, desnudarse de esa manera delante de su audiencia. Ojalá todo el mundo tuviera la valentía de llevar de esa manera las cosas", manifestó la periodista muy emocionada.