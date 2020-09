Después de muchos meses de espera, este lunes se estrenó de Isabel Pantoja como parte del jurado del nuevo talent show de Telecinco, Idol Kids. La artista se renueva por completo tras su paso por Supervivientes, y se lanza en un formato mucho más cercano a ella, con la música como protagonista y donde valora a nuevas promesas de la canción.

Un estreno agridulce para Pantoja, que durante una interpretación de su mítica canción "Marinero de luces", rompió a llorar recordando a Paquirri, su difunto marido: "Puedo hablar con otras canciones, pero esa es mi vida, mi vida plasmada en un disco, y por toda esa pena que yo llevaba en aquel entonces, y que aún la llevo, tuve que dejarla de cantar y cuando he vuelto a escucharla...", explicó con la voz entrecortada. "Gracias, mi vida, gracias por quererme, por cantar tan bien y por cantar 'Marinero de Luces'. ¡Él era la luz, él era luz!", dijo señalando al cielo y agradeciendo al joven Antonio su interpretación.

"No voy a dejar de llorarle nunca, hasta que me vaya. Esta canción fue la primera que grabé cuando falleció mi marido, es mi vida del año 84, no haré nunca otro disco igual. ¡Jamás!". Pantoja, sin poder dejar de llorar. "¡Se fue muy joven!", gritó desgarrada mientras se abrazaba a Carlos Jean, su compañero de jurado.

"Eran 36 años los que tenía y yo 27. Me quedé sin él en 17 meses y con un niño de 7 meses. Eso te revuelve todo y toda la vida, y criar a un niño sola...", continuó mientras sus compañeros de mesa intentaban consolarla. "Con muy poco tiempo me dejó a mi hijo, pero fui la mujer más feliz del mundo con él. Menos mal que no esperamos para tener hijos y me quedé embarazada durante el primer mes. Yo quería tener un hijo. Me encantan los niños y a él también. Si no no tengo a mi hijo. No me hubiese dado tiempo. Fue tremendo, yo no sé cómo estoy viva. No lo sé", expresó antes de que Jesús Vázquez diese paso a una nueva actuación.