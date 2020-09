Tamara Falcó desvela cómo ha conseguido adelgazar 20 kilos en su debut en 'El Hormiguero'

Después de su exitoso paso por Masterchef Celebrity, Tamara Falcó se ha convertido en uno de los rostros más cotizados por las cadenas de televisión. La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó comenzó la temporada televisiva estrenándose como presentadora de su propio programa sobre gastronomía, Cocina al punto, junto al chef Javier Peña, y este lunes anunció su fichaje como nueva colaboradora de El Hormiguero.

La futura marquesa de Griñón fue la madrina del comienzo de la nueva temporada del programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos donde volvió a hacer gala de la simpatía y la naturalidad que la caracteriza. Entre otras cosas, reconoció que su paso por Masterchef le ha ayudado a conseguir el cariño del público: "Desde que me vieron pelar conejos la gente dijo "algo le pasa a esta niña". No descarto ser pija, pero pelo conejos", bromeó. El presentador quiso saber si también hace "cosas normales como el resto de la gente", a lo que ella respondió: "Alguna vez he hecho calimocho con el vino de mi padre".

A pesar de su sonrisa permanente, Tamara no pasa por su mejor momento a nivel personal ya que hace tan solo unos meses perdió a su padre, Carlos Falcó, por culpa del coronavirus. "Mi padre dejó en el testamento que fuese yo la nueva marquesa de Griñón pero todavía me queda un largo proceso. Cuando lo firme el Rey preguntaré cuáles son mis derechos". Sobre qué significa para ella este título, Tamara recordó las palabras de su padre: "Mi padre lo describía como una encina milenaria que te pasan a ti".

Aunque todos la comparan con su madre asegurando que es una digna sucesora de la elegancia y el saber estar de Isabel Preysler, Tamara bromeó: "Nos choca mucho cuando nos dicen que nos parecemos, discutimos muchísimo, pero yo feliz. Mi madre para mí es un referente, la veo inalcanzable. Pero qué bien que la gente lo diga".

Tras protagonizar una de las portadas más vendidas de este verano en la que aparecía en biquini, Tamara confesó cómo ha llegado a encontrarse feliz con su propio cuerpo. "Engordé 15 o 20 kilos y, según mi padre, cuando sonreía no se me veían los ojos. Era un momento de mucho estrés para mí. Todos mis problemas se me venían encima y solo comía filetes y tortilla de patatas (...) Hay que encontrar lo que te funciona, tenía mucho estrés y conseguí sobrellevarlo, después mis dietitas, deporte y visitas a una clínica que me recomendó Mario".

Fue en la primavera de 2016 cuando aparecía con bastantes más kilos de lo que nos tenía acostumbrados. Más tarde confesó que su aumento de peso no se debía a una dieta sedentaria, sino a que le habían diagnosticado hipotiroidismo. Dos años más tarde, la diseñadora asegura que ha conseguido controlar su figura y, lo más importante, su autoestima.