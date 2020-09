La prueba que sitúa a Karelys en casa de Cayetano (aunque podría haberla alquilado)

Estaban tardando en aparecer las pruebas gráficas de que Karelys Rodríguez y Cayetano Rivera han compartido momentos juntos. En la era del selfie y del teléfono móvil que todo lo graba, resulta raro que no exista ni una sola imagen de su supuesto pasado juntos.

Ahora, la revista Semana publica la que podría ser la primera muestra de que la canaria ha estado en una de las propiedades del torero. Concretamente en su casa de Ronda. En la imagen, un selfie, vemos a Karelys posando delante de uno de los espacios más emblemáticos de esa residencia: una chimenea sobre la que se aprecia un dibujo de Antonio Ordóñez, el abuelo de Cayetano.

La fotografía prueba, por lo tanto, que Karelys ha estado allí. Sin embargo, Semana nos recuerda con acierto que el Recreo de San Cayetano, la casa en la que se ha tomado, se puede alquilar como alojamiento rural. Ya sería casualidad que la abogada hubiese alquilado esta casa concreta. O mejor dicho: sería acoso.

A esta imagen, Semana añade otra de Karelys tomada en la plaza de toros de Albacete el 13 de mayo de 2018. Ese mismo día, Cayetano Rivera toreó en ese coso en una corrida homenaje a Dámaso González. Mientras, Eva y Cayetano despiden el verano en Cádiz desde las páginas de Diez Minutos. La revista publica varias fotos de la pareja disfrutando de un día de playa junto a su hijo.

Paloma Cuevas saca a sus hijas del foco mediático

"Paloma Cuevas se plantea pasar el curso escolar fuera de España", leemos en Hola, que dedica un espacio en su portada a la ya ex de Enrique Ponce. Según la revista, la única a la que Paloma ha concedido exclusivas en su vida, Cuevas "está pensando que lo mejor sería realizar el curso escolar fuera de España, lejos de la presión mediática". Hola aclara que las niñas, dos preadolescentes, ya han comenzado las clases en un colegio de Madrid, pero que "podrían emprende un viaje hacia un destino todavía desconocido el año que viene". Según informaciones recibidas por Es La Mañana de Federico, no esperarían tanto.

La intención de Paloma es alejar a sus hijas del foco mediático. Hola insiste en que "su relación con Ponce es muy buena" y que con esta decisión pretenden "proteger a su familia". Pero la revista también recuerda que Ponce y Ana Soria son "aficionados a las redes sociales" con publicaciones que provocan una avalancha de comentarios, y les da un toque de atención diciéndoles, con las educadas formas de este semanario, que "no estamos hablando de una serie de ficción, sino de la vida real de una familia que sufre".

Carmen Borrego rompe su silencio (otra vez)

Desconocemos a esta hora si Rocío Carrasco, alias Rociíto, va a demandar a Carmen Borrego por hablar de ella. Es lo que la hija de Rocío Jurado lleva haciendo desde hace años con el padre de sus hijos. Por eso, sorprende tanto esta entrevista exclusiva de la hija de Teresa Campos en Lecturas. La revista titula "Carmen Borrego rompe por fin el silencio de las Campos". Y añade esta contundente frase: "Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija. A lo mejor tienen un encuentro pero no van a tener una relación madre e hija".

En la entrevista, la hija de Teresa Campos suelta la lengua y dice que Rociíto "sufre mucho desde hace años. Que no hables de nadie de tu familia y que tu familia se dedique a hacer lo que hacen…". No cree que llegue la paz al clan Jurado y añade que "Rocío Flores quizá tiene que pedir perdón", pero con condiciones: "tiene que ser más contundente". Arremete contra Antonio David Flores, defiende a Fidel Albiac e incluso se moja en temas como las peticiones de custodia. Y además es consciente de lo mucho que va a dar que hablar esta exclusiva.

Rocío Carrasco demanda a Antonio David por enésima vez

También es Lecturas la revista que publica que la hija de la más grande le va a pedir a Antonio David 120.000 euros en concepto de daños morales. Según la revista, su nueva batalla judicial se debe a que el padre de sus hijos la ha cuestionado como madre.

Esta nueva causa se suma a la veintena que enfrenta a esta expareja en los tribunales.

Lo que Alejandro Sanz pagará a Raquel Perera

Semana publica las condiciones del acuerdo de divorcio que el cantante ratificó la semana pasada en un juzgado de Pozuelo de Alarcón, Madrid. La pareja, que se casó en 2012 en régimen de separación de bienes, pone fin a un año de tensiones. Raquel recibirá un millón de euros de indemnización que deberá pagar en tres plazos, además de una pensión mensual de 10.000 euros y los costes del alquiler de una casa en Madrid que tendrá que estar cerca de la suya en la urbanización de La Finca. Además, correrá con los gastos escolares y médicos de sus hijos y con el sueldo de su niñera.

Isabel y Mario reaparecen enmascarados en Marbella

Hola, Semana y Diez Minutos publican varias imágenes de Isabel Preysler durante su última aparición pública. La pareja acaba de salir de la clínica Buchinger, en la que suelen pasar todos los veranos varios días desintoxicándose de los excesos.

Provistos de las mascarillas preceptivas (Mario la recomendada, la quirúrgica; e Isabel una de tela que podría firmar Etro a juego con el kimono que vestía), la pareja se citó con varias parejas de amigos, entre los que figura el matrimonio Aznar. Por cierto que el político está siguiendo los pasos de Benjamín Button: está cada día más joven.

Lourdes Ornelas aclara en 'Hola' cómo está Camilín

La madre del, hasta ahora, único hijo reconocido de Camilo Sesto, habla en Hola del estado de salud de Camilín. En las últimas semanas, se ha hablado mucho de sus problemas económicos y de salud. Según Lourdes Ornelas, Camilo Júnior ha vivido un año muy difícil. "La muerte de Camilo hace ahora un año fue por sorpresa, y de la noche a la mañana, todo cambió".

Ornelas afirma que mucho de lo que se ha dicho se ha exagerado: "No voy a decir que no ha habido cosas, porque las hubo. Pero ahora él está muy bien. Tiene novia, está saliendo con una chica de Torrelodones, y está feliz". También asegura que su relación con él es buena, y que no viven juntos "porque me gusta darle su espacio". Desmiente además que quiera inhabilitarlo y denuncia que "se han aprovechado de él". "Pero dudo de que vuelvan a hacerlo. Por eso estoy aquí".

Sara e Íker reinician su vida en Madrid

Sara Carbonero e Íker Casillas ya están afincados en Madrid después de cinco años viviendo en Oporto. La pareja ya ha sido vista acompañando a sus hijos al colegio, que según Hola, es un centro británico situado a las afueras de la capital.

La revista añade que Carbonero se ha reunido con su socia empresarial, la presentadora Isabel Jiménez, y que ha sido con ella con la que, hace unos días, acudió a una revisión médica rutinaria en un hospital madrileño.

Nueva boda en Casa de Alba

La Casa de Alba volverá a acoger la boda de uno de sus miembros más jóvenes: Carlos Fitz-James, el hermano pequeño del heredero del legado. Es Hola la revista que confirma la noticia, anunciada por algunos portales y desmentida por otros. Al parecer, Carlos y Belén se comprometieron en Madrid y en secreto durante la desescalada, pero no han puesto fecha a la ceremonia debido a la pandemia.

Bertín, portada de 'Hola' con su nueva colección de ropa

Bertín Osborne añade a sus facetas de cantante, empresario y presentador la de diseñador. El cantante ilustra la portada de Hola con una entrevista exclusiva en la que nos cuenta que va a colaborar con los propietarios de la firma El Capote en la confección y diseño de varias prendas de ropa. Sus creadores son, Rafa Dona Vega, bisnieto de Pastora Impero, y Carolina López, la hija del cantante Emilio José.

El cantante abre las puertas de su casa de Sevilla a la revista para contar cómo ha pasado la pandemia. Y reconoce que lo ha hecho con mucho miedo: "No por mí, he tenido miedo por mi hijo Kike, que es de mucho riesgo".

Cóctel de noticias

Helen Svedin posa por primera vez con sus tres hijas en Hola. La modelo presume (con razón) de la familia que ha formado con Luis Figo. Alejandra Romero, la duquesa de Suárez, a punto de dar a luz. La niña se llamará Mariam, en homenaje a su abuela.

Paz Padilla comienza su vida sin Antonio. Tanto Semana como Diez Minutos han elegido a la humorista para ocupar sus portadas, después de su regreso a la televisión. En las fotos, vemos a Paz disfrutando de una jornada playera con su amigo Xoan Viqueira, el novio de David Valldeperas, director de "Sálvame".