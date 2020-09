Ana Rosa Quintana destapa el montaje de Omar Montes y su pelea callejera: "No todo vale"

Hace unos días conocimos el nuevo escándalo que Omar Montes habría protagonizado en plena calle tras verse envuelto en una brutal pelea en la que habrían participado varias personas y en la que habría acabado con varias heridas en la cara y el rostro ensangrentado. Por las redes sociales circularon dos vídeos en los que se ve a Montes y varios amigos pegando a un individuo. Al cantante, completamente fuera de sí, se le escuchaba decir: "¡Maricón de mierda! ¿Me meto yo con tus amigos?".

Le han pegao a Omar Montes pic.twitter.com/RfLaFclyA8 — Rey de Armada (@ceciarmy) September 8, 2020

Días después de la publicación de los polémicos vídeos se ha descubierto que todo podría tratarse de un montaje. Así lo desveló en exclusiva este miércoles El programa de Ana Rosa, que ha investigado qué hay detrás de las imágenes que circulan por las redes sociales. Al parecer, todo podría tratarse de una estrategia de marketing para promocionar el lanzamiento de su nueva canción: "No hay ninguna pelea real, es todo un teatro que ha hecho Omar Montes junto a su compañero, que también sale en el vídeo", afirmó una reportera del programa.

"Es una estrategia de comunicación con otro cantante con el que este viernes va a sacar un nuevo tema, ‘No puedo más’. El chico que sale de amarillo es el otro cantante y, aunque su entorno no me ha dicho nada para que se siga hablando, yo os confirmo que es todo un teatro para que se hable de él", aclaró la periodista, que incluso planteó la posibilidad de que las imágenes difundidas formen parte del videoclip del nuevo single.

Ana Rosa Quintana quiso pronunciarse sobre esta supuesta estrategia de marketing, asegurando que de ser así "es de muy mal gusto": "Es jugar con determinadas cosas que no convienen (...) y más cuando en la calle vemos este tipo de cosas. No todo vale", sentenció la presentadora. "Esto no es un recurso de marketing, es una mentira. Jugar con cosas que no tienen ninguna gracia", añadió el colaborador Alessandro Lequio.