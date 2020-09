Antonio David, desatado contra Carmen Borrego: "¡Que hable de su hermano el de Málaga!"

Antonio David Flores ha declarado la guerra a Carmen Borrego después de que ésta asegurara tajante en Lecturas que Rocío Carrasco jamás perdonará a su hija Rocío, con la que no se habla desde hace años. La hija menor de María Teresa Campos siempre se ha negado a hablar de la joven, por lo que las declaraciones que recoge la revista esta semana han desatado la ira del exmarido de Carrasco.

Ya el martes en Sálvame y después de que Lecturas llegara a los kioskos, un encendido Antonio David atacar sin piedad a Carmen Borrego. "Ya veo que tiene problemas económicos, entonces no me sorprende, la percha de ella somos los Flores", dijo muy enfadado. "Hace daño a todos los que nombra, hace la exclusiva sabiendo lo que habla, a quién hace daño. Y resulta que hace daño a mi familia (...) Ya no hay más advertencias, has quedado retratada como lo que eres, una mentirosa, has traicionado a tu amiga para ensalzar a tu amigo, al que recogiste cuando le echaron de su casa. No hables más de mi hija, ¿te ha quedado claro? Hasta aquí, no hables más de mi familia".

Pero antes de calmarse y zanjar el tema, el ex guardia civil decidió tirar de la manta y provocar a Borrego: "¿Por qué le dieron la custodia al padre de tus hijos cuando te separaste? En aquella época el 99 por ciento de las custodias se daban a las madres. Venga, ya tienes para hablar...", dijo.

Los secretos de Carmen Borrego

El programa decidió estirar más el tema en la tarde del jueves y la visita de Kike Calleja, reportero del programa y amigo de las Campos, prendió la mecha. Su defensa terminó con la paciencia de Antonio David, que perdió los nervios y comenzó a gritar descontrolado: "Opina con rigor y no me hagas hablar, deja de proteger a tus amigas que bastantes favores te deben, bastante has tragado".

"Si tienen problemas económicos que se pongan a fregar portales para vivir en Aravaca o en Pozuelo. Mi hija no ha hablado de nadie ni de su madre, solo ha dicho que quiere reconciliarse con ella en privado (...) Tampoco le hace falta ninguna madre", gritó enfadado mirando a cámara.

La tensión fue a más y Flores la retó a seguir hablando. "Que Carmen Borrego tire para delante. Ella y la madre, que aquí estoy yo para defenderla. Que hable de su primera separación y por qué le dieron la custodia al padre de sus hijos", volvió a repetir. "Que hable de su hermano el de Málaga", gritó dejando al resto de colaboradores en shock. "¡No me tires de la lengua que te estás equivocando. Intentas defender a tus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda".

Las declaraciones de Antonio David provocaron confusión, aunque Jesús Manuel reconoció que algo ha escuchado del supuesto hermano de las Campos, aunque nunca se ha atrevido a preguntar.

Minutos después, el colaborador volvió a plató más calmado y dejó el misterio en el aire tras las preguntas de Paz Padilla: "¿Quién es el hermano?". "Hay círculos donde hay amistades y se saben cosas", se limitó a decir. "¿Conoces a su hermano? ¿Has hablado con él? ¿Por qué se oculta un hermano?", insistió la presentadora. "Hasta ahí, Paz. No te puedo contestar", sentenció.