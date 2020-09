Tensión entre Santiago Segura y Pablo Motos en su regreso a 'El Hormiguero': "Me has anulado"

La relación de Santiago Segura con El Hormiguero y Pablo Motos no atraviesa su mejor momento. Desde hace unos años el actor y director ha sido colaborador del programa e incluso tenía su propia sección donde desvelaba secretos sobre el mundo del cine. Este jueves, Santiago Segura regresó al plató junto a la actriz Toni Acosta para promocionar su nueva película Padre no hay más que uno 2, y aprovechó para recriminar a Pablo Motos que le hayan despedido sin decirle "ni hasta luego Lucas".

Haciendo gala de su ironía y sentido del humor, el actor reprochó al presentador no estar entre el plantel de colaboradores de la nueva temporada: "Sé que todavía no has visto mi película. Desde luego, donde hay confianza da asco. ¿Si fuese Will Smith le dirías que no has visto su película? Cristina Pardo me acaba de decir en el pasillo: 'No te han vuelto a llamar como colaborador'. Que si Tamara Falcó, que si las Melody Twins.... No me habéis dicho ni hasta luego Lucas", se quejó. Además se atrevió a dar un consejo a su "amigo" Pablo Motos: "Estás obsesionado con rodearte de jóvenes y te va a ir muy mal. Yo soy mayor que tú un mes". Para rebajar la tensión del momento, Toni Acosta interrumpió al presentador. "Santi no te preocupes que ya no te va a traer más tampoco de invitado", dijo desatando las risas en el plató.

Santiago Segura también criticó que el día anterior Mario Casas fuese recibido "con honores" por Pablo Motos al convertirse en 'invitado infinity' (lo reciben los invitados que han acudido el programa en 20 ocasiones) y a él no le hayan hecho ningún homenaje. En ese momento, el presentador de Antena 3 sorprendió su invitado regalándole su taza dorada y su reloj joya personalizado, obsequios que obtienen los 'invitados infinity'. "Me has dejado anulado", le dijo Santiago Segura arrepentido.