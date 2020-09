El incómodo momento de Rocío Carrasco en directo: "Se habla de madre ausente y me miráis a mí"

Rocío Carrasco regresó este jueves a su puesto de trabajo en Lazos de Sangre después de unas semanas ausente. La hija de Rocío Jurado lo hizo horas después de que la revista Lecturas anunciase en exclusiva que ha reabierto su batalla legal con su exmarido Antonio David Flores. Rocío Carrasco volvió al plató de TVE visiblemente nerviosa hasta el punto que protagonizó un tenso momento con sus compañeros.

Cuando todos sus compañeros hablaban sobre Paco de Lucía y su faceta como padre, y cómo los artistas "grandes" tenían problemas para compatibilizar sus carreras profesionales con su papel como padres, Rocío Carrasco se dirigió a ellos con la voz temblorosa: "Se habla de madre ausente y me miráis a mí".

"Yo la ausencia de mi madre no la he sufrido, no la he vivido...", continuó. "Aunque haya ausencia, cuando se es buen padre o madre no se siente esa ausencia". Un tenso momento que concluyó con una reflexión de la periodista Carmen Ro: "Mejor la ausencia de una buena madre que la presencia de una mala madre". Unas palabras que no parecieron gustar a la madre de Rocío Flores, que optó por guardar silencio.

Estas declaraciones llegan horas después de conocer que Carrasco pide 120.000 euros a Antonio David en concepto de daños morales por afirmar en el año 2016 que era una mala madre. Esta millonaria querella, unida a las declaraciones de Carmen Borrego asegurando que Rocío nunca perdonará a su hija, no han hecho más que calentar un ambiente cada vez más complicado y que acabará por estallar más pronto que tarde.

Tras el tenso momento y la reflexión sobre la maternidad, el debate sobre la vida de Paco de Lucía y su documental continuaron con normalidad y Rocío Carrasco se relajó y volvió a centrarse en su papel de comentarista: "No sabía leer música, estamos hablando de un Dios, de un virtuoso. La palabra genio se le queda muy pequeña", dijo sobre el artista.

Durante el programa, Rocío Carrasco también quiso recordar una anécdota que vivió junto a su madre. "Tenía 16 años y vinieron a mi casa Curro Romero y Paco de Lucía. Recuerdo que yo me quería ir a casa de mis amigos y mi madre me empezó a decir que era tonta, que me tenía que quedar allí", explicó entre risas.