Julio Iglesias tiende la mano a Paloma Cuevas

Paloma Cuevas ya está en Madrid tras abandonar su refugio en la finca La Cetrina donde ha permanecido en compañía de sus padres y sus hijas. La todavía esposa de Enrique Ponce ha optado por desaparecer del terreno mediático después de hacerse público el fin de su matrimonio con el torero. Sin lugar a dudas, ha sido el tema del verano y, de momento, el fin de esta historia está muy lejos de llegar. Paloma sigue sin querer hacer cualquier tipo de declaración y el abandono de su confinamiento se debe al comienzo del curso escolar de sus hijas.

Muchos amigos no paran de dar apoyo a Paloma pero uno de los que ha llamado más la atención es el de Julio Iglesias y Miranda. Según ha revelado en la 'La hora de La1' en Televisión Española, le han ofrecido que se traslade a vivir a la República Dominicana. De momento no sabe la respuesta a tal ofrecimiento aunque no parece que haya muchas posibilidades ya que Paloma está muy volcada en sus hijas y sus padres y poner tanta distancia de por medio hará que, con toda seguridad, decline la propuesta.

También se comenta que tiene pensado enviar a las niñas a estudiar fuera de España, a Suiza o Estados Unidos, pero hasta el momento son meras especulaciones. Lo que sí es cierto es la magnifica amistad que existe entre el cantante, su mujer y Paloma, que en varias ocasiones han dicho que se quieren como hermanas.