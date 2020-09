La mentira sobre el caso Arny que Jesús Vázquez contó a su madre antes de morir

Jesús Vázquez ofreció este viernes una de las entrevistas más emotivas de su carrera. El presentador se convirtió en el nuevo invitado de Mi casa en la tuya coincidiendo con la semana en la que celebra su 55 cumpleaños. Además de repasar sus inicios en el mundo de la televisión o la historia de amor con su pareja Roberto hace 19 años, también quiso compartir el calvario y el dolor que le provocó el fallecimiento de su madre.

La pérdida de su madre coincidió en el tiempo uno de los episodios más oscuros y difíciles de su vida: el caso Arny, en el que él y otros rostros conocidos se vieron implicados en una trama de prostitución de menores de la que salieron absueltos. "Me llevé un zasca muy gordo. Yo ni conocía el bar Arny, nunca se supo qué fue aquella cosa por la que nos crucificaron. Fue muy siniestro todo, salimos inocentes porque se descubrió que fue todo un montaje", aseguró a Bertín.

Dos años de sufrimiento que afectaron especialmente a su madre: "Se puso enferma durante el juicio", desveló por primera vez el presentador entre lágrimas. "Es algo que tengo dentro y lo quiero sacar. Tenía cáncer y se puso peor porque estaba sufriendo tanto... Ella estaba enferma y por esto no ponía de su parte. No se cuidaba, estaba destrozada, lloraba, no se tomaba las medicinas y ya veíamos que se iba".

"Nunca lo he contado pero ya nunca más lo voy a tener que decir. Hice una cosa muy chula con mis hermanos y es una de las mentiras más bonitas que he dicho en mi vida", narró con la voz entrecortada. "Hicimos un paripé los tres hermanos, un teatro. Le quitamos la televisión del hospital y le dijimos que se acabó todo y el juez había dicho que no tenía nada que ver. Al día siguiente se murió Bertín, esperaba que pasara eso, se fue más o menos bien, le hicieron sufrir mucho. Se le cambió la cara y se fue en paz".

Tras el episodio, Jesús Vázquez reconoció que le costó volver a encauzar su carrera profesional: "Me cerraron las puertas de todo, me quedé sin trabajo, fue mi muerte social", aseguró. "Ni a un restaurante iba porque me miraban como si fuera un asesino. Éramos mucha gente allí inocentes. Pero tras eso empezó mi vida, que ha sido colosal".