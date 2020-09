Antonio David, pillado en actitud cariñosa con una reportera de 'El programa de Ana Rosa'

Unas comprometidas imágenes de Antonio David Flores en actitud muy cariñosa con una joven que no es su mujer Olga llegaron a la redacción de Sábado Deluxe. Se trata de un vídeo en el que se ve al ex guardia civil hablando muy cerca con una joven rubia durante una fiesta celebrada este verano. Fue Belén Esteban quien puso al instante cara y nombre a la joven a la que Antonio David se acerca tanto: "¡Es Marta Riesco, la de Ana Rosa!", dijo, una identidad que confirmó el protagonista del vídeo.

Aunque el colaborador se puso muy nervioso al principio y mostró una actitud tensa, le quitó hierro al asunto asegurando que se trataba simplemente de un saludo entre compañeros. "Esas imágenes son de un día en el que terminamos el Deluxe antes del verano y nos fuimos todos los compañeros a tomar algo. No sabía, no tenía ni idea. Sí, es Marta. Esa noche estábamos todos los compañeros allí. En ese momento, nos vemos y nos saludamos. No estoy viendo nada del otro mundo, ahí no vendemos nada".

Antonio Rossi opinó que en las imágenes se ven "abrazos" y cómo parece que "hay un mordisquito en el cuello". "Algo vería el que hace las imágenes, algo vería para grabarlo. Algo significativo. Si no, nadie saca un móvil y lo graba. Si alguien lo hizo, es porque vería algo", añadió. Antonio David mantuvo la calma y dijo irónico: "Lo mismo ahora me ponéis el vídeo del beso, tal y como está el patio... Era una reunión de compañeros. Yo no me escondo de nada porque estaban todos delante. Os ha dado por mí de una manera que no voy a poder salir de casa".