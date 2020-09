Agatha Ruiz de la Prada, víctima de un robo

Agatha Ruiz de la Prada ha denunciado el robo que ha sufrido a primera hora de la mañana, donde le han sustraído los diseños que actualmente están en venta, no así la colección recientemente presentada en la Fashion Week de Madrid. La diseñadora lo ha confesado en el programa de televisión en el que colabora La hora de la 1, con Cristina Fernández.

Al ponerme en contacto con Agatha, y con gran disgusto, así me lo ha contado: “tenemos un chat con la gente de mi estudio y a las 10 de la mañana me ha llamado la persona que tenía que hacer la entrega de la mercancía llorando y me ha dicho que el almacén donde estaban las prendas lo habían reventado y descerrajado la puerta. Esa ropa estaba destinada solamente para El Cortés Inglés, y si alguien en cualquier mercadillo la ve, o la ofrecen para vender, que sepa que es robada. Estoy muy disgustada”. Así lo contó.

Agatha también pide ayuda a través de las redes sociales y solicita que ese mensaje tenga la máxima difusión entre sus seguidores. Hace unos días, regresando juntos del mencionado programa de televisión el que colaboramos, me comentó lo feliz que estaba con Luis Gasset: “hemos pasado un verano estupendo y estoy encantada”. Así lo reconoció.