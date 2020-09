Pablo Rivero presenta a su familia: "En casa somos tres chicos"

Pablo Rivero es uno de los rostros conocidos más discretos de nuestro país pero ha hecho una excepción compartiendo con sus fans y seguidores de Instagram una parte de su vida personal. El actor y escritor publicó una imagen con la que confesó abiertamente su homosexualidad y desveló, además, que es padre de un hijo. "En casa somos tres chicos", escribió el intérprete de Cuéntame en su red social junto a una imagen en blanco y negro de su familia.

En la imagen, aparecen Pablo Rivero, su pareja y su pequeño —cuya existencia conocían muy pocos— de espaldas, cogidos de la mano y con el mar de fondo. "Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática", comienza explicando en su texto.

"Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado. Respeto, intimidad y felicidad para todos", concluye.

Muchos fans le mandaron numerosos mensajes de afecto, pero también algunos compañeros de profesión como Javier Cámara, Imanol Arias, Jaime Cantizano o Lydia Bosch.