La guerra de las Campos con Antonio David cobra fuerza mientras Chabelita se prepara para ser abogada

Antonio David alimenta la guerra con las Campos

Lecturas publica la entrevista en la que Antonio David Flores responde a la exclusiva que dio Carmen Borrego hace exactamente una semana y que ha reabierto la guerra entre las dos familias. "Antonio David destapa el misterio familiar de las Campos", dice la revista en referencia a uno de los temas tabú de la semana: la existencia de un hermano anónimo (que no secreto, según Terelu) de las hijas de la veterana presentadora. Dice Antonio David que se avergüenzan de él, que no lleva el apellido Borrego, que de pequeños no tenían mucha relación y que "han pasado por etapas en las que se han llevado bien y otras en las que no". Como la vida misma.

Y si Terelu quiso zanjar el otro día en Telecinco, lo lleva claro: "Dejaron de hablarse. Un reloj de su padre fue motivo de discusión. Se trata de un reloj que las hermanas querían y que el hermano no les quiso dar", sentencia el ex guardia civil. Y a la pregunta de si el anónimo podría tener "un pasado delictivo", Antonio David responde: "que lo cuenten ellas", aunque sugiere que sobre él pesa una sentencia. "Es el borrego negro de la familia". Toma ironía.

La primera batalla de esta guerra no incluye por cierto ninguna mención al otro tema que Antonio David ha querido destapar: el divorcio de Carmen Borrego y el motivo que llevó al juez a otorgar la custodia de sus hijos al padre de las criaturas en una época en la que prácticamente siempre iban con la madre. No sabemos si se guarda una exclusiva para otra semana o si ha calculado los riesgos de una posible demanda.

La complicidad de Antonio David y Marta Riesco

Semana también se suma a la guerra de Antonio David con las hermanas Campos con un reportaje fotográfico en el que sugiere que entre Antonio David y Marta Riesco han sido pillados en actitud cariñosa. Sugiere, porque de las cinco fotos que publican, no hay una sola en la que se vea un beso, una caricia, o un cariño. De hecho, podríamos decir que en todo momento respetan el metro y medio de seguridad anti covid.

Antonio David, que se queja de la "mano negra" que está intentando desacreditarle, está en el punto de mira por una presunta infidelidad a su mujer, Olga. A esto se suman unas imágenes con Riesco en una discoteca en las que se ve cómo hablan. Pero poco más. En las fotos de Semana de hoy, los dos hablan antes o después de que la reportera le entreviste al salir del despacho de su abogado.

En 'Hola', Teresa entrevista a su nieta y viceversa

De manera un tanto incomprensible, Hola se suma a la guerra con una exclusiva que enfrenta, aunque esta vez, de manera cariñosa, a dos generaciones de las Campos: la abuela y la nieta. "La saga continúa", leemos en el titular bajo una portada en la que (qué necesidad había), vemos a las dos en albornoz. Una prenda que se suele llevar sin nada debajo.

En páginas interiores, abuela y nieta hablan de "las polémicas que persiguen a su familia", aunque, una vez más, se evita el tema del divorcio de Carmen Borrego, lo que ya confiere al asunto la categoría de Expediente X, aumentando todavía más nuestro interés por él. Todo ello aderezado con imágenes tomadas en la casa de Teresa y en las que se ve a ambas probándose zapatos, acariciando a la perrita o cortando hortalizas.

El resultado de la charla es un cruce de alabanzas como los de cualquier abuela a su nieta, algún que otro consejo mutuo acerca del mundo de los medios de comunicación, y comentarios sobe el amor. El de Alejandra y su novio, Lobo. De Bigote Arrocet mejor no hablamos, sólo hay una alusión a "mi anterior pareja" por parte de la presentadora.

Sí se habla del "hermano anónimo, que no secreto" que tienen Terelu y Carmen Borrego en Málaga. Alejandra dice que "tiene relación y se lleva muy bien con él", y Teresa se abstiene. "Ese tema les pertenece a mis hijas y yo no tengo nada que decir".

Chabelita, futura abogada

Con tanta batalla dialéctica entre las Campos y los Flores y con tanto intrusismo mediático (la mujer del tiempo presenta el programa estrella de La 1, Esther Doña ahora es la marquesa-viuda-reportera y Ágatha además de diseñar ropa es tertuliana), se agradece que alguien decida estudiar para después ejercer una profesión acorde a su preparación.

Chabelita va a poder costearse los créditos de la Universidad con la entrevista exclusiva que concede este miércoles a Lecturas. La hija de Isabel Pantoja acaba de aprobar la Reválida con nota de seis (en la revista están antiguos y la llaman Selectividad) y va a matricularse en Derecho.

La elección, muy pensada, responde a una única razón: "Estoy hasta las narices de que la gente se entrometa en mi vida y diga tonterías. Por eso". Y porque "quiere defender el honor de su familia".

Por eso, posa disfrazada de abogada de serie americana, al más puro estilo de la Alicia Florrick de The Good Wife, Ally McBeal o incluso la entonces actriz, ahora royal, Megan Markle de Suits: faldas lápiz, vestido de pasante. Y por supuesto, gafotas. Que dan imagen de intelectual. Ella quiere ir por el Derecho de familia. "Pero yo con esas cosas lloro".

Chabelita está muy puesta y, aunque todavía no haya empezado a pasar apuntes, ya hace comentarios sobre el mundo judicial: "Todo lo que pasó con mi madre me puso negra. No sé qué abogados tenía, pero pienso en qué habría hecho en su lugar". Pantoja, por supuesto, está feliz con la noticia: "Mi madre me ve jueza".

La dieta Pronokal, el secreto de Isabel Pantoja

Leemos en Semana que Isabel Pantoja afronta una nueva etapa de su vida "más delgada y rejuvenecida". El motivo es que ha seguido la dieta Pronokal durante el confinamiento.

Según la revista, la tonadillera se ha puesto en manos de la doctora Electra Navarrete, artífice de la imagen de Jorge Javier, Eugenia Martínez de Irujo o Marta Sánchez, entre otros.

Cóctel de noticias

Eva González y Cayetano Rivera, fotografiados juntos tras la enésima polémica Karelys. No debería ser noticia que la modelo y el torero hagan la vida de cualquier matrimonio. Sin embargo, los constantes intentos de Karelys Rodríguez por dinamitar la relación hacen que una imagen en la que aparecen juntos nos resulte noticiable.

Victoria Federica celebra su 20 cumpleaños en familia (restringida), no sabemos si por la limitación de las reuniones a diez personas en la Comunidad de Madrid, o si por la relación probablemente inexistente con parte de sus allegados. Hola y Semana publican varias fotos de la joven saliendo del almuerzo en el que compartió mesa con su madre, la infanta Elena, su hermano Froilán y su primo Juan Urdangarín, que ahora estudia en Madrid. Con ellos, el coronel Nicolás Murga, conde de la Ventosa, marido de Rita Allende Salazar, la mejor amiga de la infanta. La revista Hola habla de él como el "guardián" de la familia.

Aitana se compra una casa en Madrid. La triunfita y novia de Miguel Bernadeu, hijo de Ana Duato, acaba de comprarse un chalet en Madrid, en la zona de la Dehesa de la Villa, valorado en setecientos mil euros, leemos en Diez Minutos.

Diez Minutos también explica cuánto van a pagar Cristina Pedroche y David Muñoz por el chalet que han alquilado en la exclusiva urbanización de La Finca. El chef y la presentadora desembolsarán 9.500 euros mensuales por la residencia, que tiene 700 metros cuadrados, siete baños o jacuzzi.

Los duques de Huéscar presentan a Rosario, su primera hija. Semana publica en su portada la imagen de la pareja posando ante las cámaras el día que abandonaron el hospital.

Lara Álvarez, amor y rezos con su nuevo novio. Hola publica varias fotos de la presentadora con Adrián Torres rezando en el interior de una iglesia.