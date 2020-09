Marta López desvela los kilos que ha perdido tras su salida de Telecinco

Marta López ha vuelto a Telecinco después de su falso despido por su "conducta irresponsable" al saltarse las medidas de seguridad contra la covid-19. La colaboradora regresó por la puerta grande el pasado sábado de la mano del Deluxe y ha recuperado su silla en Ya es mediodía después de más de un mes desaparecida. Peleada con la mayoría de sus compañeros de Sálvame y muy criticada por los espectadores, Marta aseguró que lo ha pasado mal y se la ha juzgado a pesar de no haber dado positivo.

Sonsóles Ónega la recibió con una calurosa bienvenida. "Después de un mes alejada del programa te tenemos por fin aquí. Te veo muy cambiada, has adelgazado una barbaridad. No sé si por los disgustos, pero estás guapa. Lo digo por la salud, la estética nos da igual", dijo.

Marta desveló que durante este tiempo ha adelgazado mucho. "En total 13 kilos, pero estoy bien, no tengo ninguna enfermedad ni he tenido ninguna enfermedad", aseguró, confirmando que su cambio se debe a una situación complicada: "Lo he pasado muy mal. Lo he pasado fatal, he estado bastante disgustada".

La tertuliana ha estado arropada durante todo este tiempo por su pareja Efrén Reyero, que le ha devuelto la ilusión tras su polémica ruptura con Alfonso Merlos. "Estoy feliz. Después de lo último que me ha pasado no le llamo novio ni nada. Estoy encantadísima con él, somos mucho más de lo que se va diciendo por ahí", explicó. "Claro que estoy con él, pero somos amigos desde hace doce años y nuestra relación está basada en el cariño, en el respeto y en el amor. Le quiero muchísimo (...) Es evidente que estoy con él, pero nosotros tenemos una relación mucho más bonita", sentenció.