Monumental enfado de Antonio Resines en una oficina de la Seguridad Social: "Me niegan el paso"

Un vídeo de Antonio Resines muy enfadado a las puertas de una oficina de la Seguridad Social se ha hecho viral en las últimas horas y representa el hartazgo de muchos españoles que en los últimos meses intentan, sin éxito, ponerse en contacto vía telefónica, web o presencial para hacer sus trámites sobre ayudas, pensiones o jubilaciones.

El actor es uno de los muchos afectados que, desde hace tiempo, intentan resolver gestiones sobre su jubilación. Ante la imposibilidad de hacerlo por teléfono o internet acude a la oficina de la Seguridad Social de la calle Maldonado (Madrid), donde "dan cita previa". Allí, en la puerta, Resines pide que graben su mensaje "para que llegue a todas las televisiones".

"He solicitado hablar con el director de la sucursal, pero me niegan el paso. Este edificio es público, es de la Administración del Estado", dice muy enfadado. "Te dicen que llames a un teléfono que no te deja pedir cita previa y te redirige a la web, pero en la web tampoco te lo permiten. Después vienes presencialmente y no puedes entrar sin cita previa y vuelven a redirigirte al teléfono".

"Me gustaría que alguien que tenga mando en plaza me contestase porque toda esta gente que está aquí está esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero para cualquier tipo de prestación, jubilación, pensiones...".

Antonio Resines pide que se contrate más personal y al "ministro del ramo, que ahora no sé quién es, probablemente Escrivá" que explique por qué no se atiende a la gente. Resines termina su encendido mensaje con un: "Muchas gracias, un abrazo para toda España".