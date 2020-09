Alaska, como loca por presentar 'Cine de barrio'

Ha sido toda una sorpresa y, nada más enterarme de la noticia, me he puesto en contacto con Alaska y ella misma me ha dicho que está encantada. "Me apetece mucho y me hace mucha ilusión. Me acuerdo de las primeras entrevistas que hicimos en la época de Los Pegamoides, decíamos que nos fascinaba el cine español de los 50, 60, y 70, y les extrañaba mucho". Así lo explicó.

En dos semanas ya empieza a grabar para la nueva temporada. "El formato me ha gustado siempre y tomaré el testigo del programa. La semana próxima coincidiré con Concha y será su despedida y mi comienzo, y la fecha de emisión será el día 26".

Como no para de trabajar, ya está previsto el estreno de la última obra de teatro, que lleva por título La última tourné. "Tuvimos que suspender las representaciones, por el coronavirus, primero hicimos diferentes provincias, y a finales de octubre, nos presentamos en Madrid en el Teatro Calderón. Estamos encantados, volver con Manuel Bandera, Bibiana, tanto a Mario como a mi nos encanta. La obra es súper divertida y disfrutamos mucho en el escenario. De Fangoria no puedo decir nada porque está todo parado".

Después del confinamiento, el verano lo han pasado bastante tranquilos. "Mi madre regresó a su casa y estamos pendientes de las nuevas medidas que se adopten. Si es necesario, regresará con nosotros o sí lo prefiere nos iremos nosotros a su casa, lo que ella decida".