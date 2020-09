Antonio David Flores reconoce la crisis con Olga: "Está distante"

Antonio David Flores y Olga Moreno no pasan por su mejor momento. Rumores de infidelidades, imágenes comprometedoras y acusaciones de que el suyo es un "matrimonio de conveniencia" están minando su idílica relación, que se dura más de 20 años. Hace apenas unos días, Olga aseguró que confíaba plenamente en su pareja: "Amo a mi marido con locura, él me ama a mí, no hay ningún problema".

Pero las cosas en casa no estarían tan bien como dijo Olga. El colaborador desveló en Sálvame que su mujer no está "cabreada" con él, pero sí "incómoda" porque no le gusta la exposición de sus problemas. Por primera vez, Antonio David reconoció la crisis: "Esto le está pasando factura a mi matrimonio".

El ex guardia civil desveló el jueves en Sálvame que la relación con su mujer no es la misma que hace diez días: ahora está "distante" pero le parece "de sentido común". Duermen juntos, pero ya no hablan tanto como antes y dejó claro que lo que más les molesta es que se hable de su relación como de un "matrimonio de conveniencia".

"Me ha pedido en varias ocasiones que me levante y me vaya. No le da vergüenza, pero lo está pasando mal, está sufriendo por que se cuestione así nuestra relación", dijo el colaborador que, además, confesó que lleva días pensando en abandonar Sálvame: "Tengo miedo a que todo esto termine acabando con mi matrimonio".