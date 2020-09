Los audios en los que Alejandra Rubio insulta sin piedad a Ana Matamoros

Alejandra Rubio y Anita Matamoros eran amigas íntimas hace unos años. Las jóvenes crecieron juntas bajo la protección de sus famosos padres, colaboradores de televisión, y ahora cada una trata de hacerse su hueco. Sin embargo, algo ocurrió entre ellas ya que Alejandra no acudió al 18 cumpleaños de la hija de Kiko Matamoros y Makoke.

Ninguna de las dos habló del motivo de su pelea, aunque se comentó que un chico podría estar en medio. Poco después, la hija de Terelu Campos utilizó su canal en Mtmad para disculparse. Contó que en su día escuchó a quien no debía y decidió no asistir a la fiesta de su amiga: "Estoy muy arrepentida", dijo entonces.

Parece que finalmente retomaron su amistad, pero Sálvame tuvo acceso a unos audios muy comprometedores que demuestran el nivel de enemistad que tenían. Alguien ha traicionado a la hija de Terelu Campos y ha sacado a la luz estos audios en los que se dirige a Ana por el nombre de "un animal mamífero muy astuto".

"Me está contando Gina que ha visto en la tele que han hablado de Tana [Rivera] y de Andrea [Janeiro] y no han hablado de Anita. ¡Que se joda!", se escucha en un audio. En una segunda secuencia, Alejandra se dirige a un chico más triste y casi llorosa: "Pienso que todo este puto tiempo has estado conmigo por ser quién soy y ahora lo dejamos y te vas con la… [insulto] de Ana Matamoros porque claro, te interesa este mundito, ¿no?". Además, Alejandra llama "tonto" a su interlocutor acusándole de haberla amenazado con ir a Sálvame a hablar: "Se te va a caer el pelo (…) De paso te puedes ir con la [insulto] de Ana Matamoros".

Tras la emisión de los audios, Alejandra se quejó de que el contenido fue editado y Jorge Javier Vázquez tomó la palabra para advertirle de que sí que están editados, pero para eliminar cosas que la dejarían en mal lugar: "Se han quitado frases que no se pueden emitir".