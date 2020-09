Massiel: "Cada vez que abre la boca Irene Montero se me pone muy mala leche"

Massiel volvió a Sábado Deluxe demostrando una vez más que no tiene ningún reparo en decir lo que piensa, aunque a Jorge Javier Vázquez le sorprendiera alguna que otra revelación que la invitada dio a lo largo de la noche. Entre ellas, lo que dijo sobre Irene Montero y Pablo Iglesias.

El presentador le preguntó cuál ha sido la noticia que más le ha enfadado últimamente y ella dijo tajante: "Cada vez que abre la boca Irene Montero se me pone muy mala leche". "Lo tengo que decir. Yo sé que es la mujer del vicepresidente del Gobierno pero todo lo que veo en Facebook me parece terrible", aseguró. La artista criticó la campaña de la Fiscalía para eliminar las señales de tráfico "machistas": "La señal de tráfico de un niño que no puede dar la mano a una niña... Pero si ese cartel existe desde siempre".

Jorge Javier intentó tirar de humor para rebajar las palabras de la artista ya que muchos de los titulares que había leído solo se trataban de memes y bromas de internet, pero ella siguió en sus trece. "Ya sé que es amiga tuya", dijo.

Massiel se mostró molesta ante la idea de que Jorge Javier y Pablo Iglesias sean amigos, basándose en una noticia que decía que el político llamaba a Jorge a las ocho de la mañana, aunque solo se trataba de un relato inventado. "La única vez que he visto a Pablo Iglesias fue cuando me lo encontré en el plató de Qué tiempo tan feliz (...) Me has defraudado, y mucho. No puedes venir aquí diciendo esto. Estás con la cabeza fatal. ¿Cómo te informas a través de Facebook?", dijo el presentador sin perder el buen humor entre ambos.

Además, Massiel desveló durante su charla sobre los políticos españoles que Pedro Sánchez le regaló una fotografía gigante de él mismo "muy guapo y con la bandera de España", a pesar de que ya no le cae muy bien. "Vas a fomentar su egocentrismo", añadió Jorge entre risas. La invitada desveló que su amigo, el escritor Luisgé Martín y responsable de los discursos de Sánchez, fue quien le mandó la foto, pero en vez de mandársela a través de WhatsApp, le hizo llegar una tamaño king size.