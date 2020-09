Monumental enfado de Javier Tudela padre con Kiko Matamoros: "Voy a saco contra este tío"

Javier Tudela padre está muy alterado tras escuchar el cruce de declaraciones entre su hijo Javier y Kiko Matamoros. El colaborador de Sálvame ha llegado a decir del hijo de su exmujer que tiene una vida "regalada" y le llama "mantenido", por lo que su padre ha decidido salir al paso.

Aunque no intervino en directo, el programa sacó a la luz varios audios en los que se le escucha insultar al colaborador: "Ojo, voy a saco contra este tío. Estoy hasta los cojones de que le llame tonto y subnormal cuando este sinvergüenza debe un millón doscientos mil a Hacienda. Tengo tantos c... de comprar todas las acciones del p... Telecinco para mandarle a tomar por culo. ¡Esto se ha acabado! No sabéis con quién os jugáis los cuartos, no tenéis ni p... idea", dice, advirtiéndole que no le consentirá ni que hable en esos términos de su hijo ni que diga que fue condenado.

Tras escucharle, Kiko Matamoros aclaró: "No he dicho que su hijo sea tonto, lo dijo él en palabras de Lydia Lozano, que había fracasado en dos negocios". Matamoros se alegra de que ahora se lleven bien, pero recuerda que no siempre fue así. "Me alegro porque él lo ha pasado mal durante mucho tiempo, han vivido el conflicto 20 años. Cada uno tiraba de un brazo del niño y creo que al niño le han roto entre los dos", dijo en referencia a Tudela y Makoke.

javier tudela padre stan account pic.twitter.com/LEkolJIXSs — ian🏳️‍🌈💫 (@iandelterrao) September 21, 2020

En los audios se escucha a Tudela decir que su hijo es "entre listo y listísimo" y le define como un empresario "responsable" y "respetable": "Llama a mi hijo tonto y tonto es él". "Si entro, entro y si no, decidle al p*** calvo que se olvide de mi hijo y de mí", advierte Tudela. Matamoros, desde plató, se mostró dispuesto: "Me gustaría olvidarme de los dos, pero ha dicho que me va a interponer una querella".