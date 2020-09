La mujer de Antonio David, otra que rompe su silencio

Al final ha sido Semana la revista que se ha hecho con la entrevista exclusiva con Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, que, como reza el titular, "rompe su silencio". Con un posado con el mar de fondo, Olga "abre su corazón en un momento en el que todos se preguntan qué siente" ahora que la solidez de su matrimonio se ha puesto en entredicho debido a las supuestas infidelidades de su marido.

Dice Olga que "Antonio David y ella han discutido y llorado mucho y lo han pasado muy mal", pero rápidamente deja claro que su pareja no se va a romper: "Están intentando separar un matrimonio que, sin embargo, tiene unos cimientos muy fuertes". Ha mirado a los ojos a su marido y pone la mano en el fuego con él, asegura mientras afirma rotunda que no existen pruebas que demuestren infidelidades. Y, por supuesto, no será ella la que le anime a abandonar Sálvame, el programa en el que están destapando sus andanzas.

Desde la portada de Diez Minutos la información es muy distinta. Según la revista, Olga se estaría replanteando su matrimonio. Olga está "muy desmejorada y destrozada" por las informaciones sobre su marido, leemos.

Tita Thyssen protagoniza su posada otoñal

Carmen Thyssen y sus hijas adolescentes protagonizan la portada de ¡Hola! en uno de los reportajes programados cada temporada por la revista. Este tiene de especial que está realizado en su residencia de Andorra, que nunca ha aparecido en una revista.

"La baronesa nos enseña por primera vez su fabulosa casa de Andorra", leemos en la revista, junto a varias imágenes de Tita con sus hijas Carmen y Sabina, que el pasado 6 de julio cumplieron 14 años y que, según ¡Hola!, "están muy cambiadas". Tanto que ya visten como pequeñas ejecutivas con sus trajecitos sastre.

Carmen aprovecha la entrevista para hablar del tema que realmente le preocupa: el futuro de su colección particular y el tira y afloja que mantiene con el Gobierno para que se quede en España. La joya de la corona, el Mata Mua de Gauguin, sigue fuera del país, a la espera de que llegue a un acuerdo con el Ministerio de Cultura. "No quiero más prorrogas", amenaza la coleccionista. "Tengo herederos y tengo que pensar en su futuro", argumenta, además de "muchos gastos y cuatro casas hipotecadas".

Ana Soria inseparable de Enrique Ponce durante la gira taurina

La nueva novia de Ponce que, como se contó en exclusiva en Es La Mañana de Federico, ha sido tentada por la firma de ropa El Capote para ser su imagen (sin éxito, de momento), aparece en las revistas de esta semana acompañando al diestro a su última corrida.

Fue en Nimes, Francia. Hasta allí se desplazó Ana Soria junto al torero y su inseparable amiga Pilar, su casi escudera. Ambas compartieron tendido, Ana ataviada con un vestido con estampado animal print y mostrando sobre su pecho una medalla de oro de gran tamaño que bien podría ser regalo de Ponce, debido a lo mucho que presume de ella en las redes sociales.

Alexia Rivas y Alfonso Merlos rompen su relación

Semana da como exclusiva una información que ya adelantó hace días Beatriz Cortázar en Es La Mañana de Federico: Alexia Rivas y Alfonso Merlos ya no salen juntos. Ni el confinamiento les ha durado.

La reportera ha confirmado a la revista su ruptura con el periodista y ahora dice que quiere centrarse en sí misma y volver a ejercer su profesión. A duras penas en Mediaset, cadena a la que demandó cuando comenzó su romance. Concretamente contra la productora la Fábrica de la Tele, productora de Sálvame o Socialité.

Shaila Dúrcal posa con su dedo amputado tras el accidente

¡Hola! entrevista a Shaila Dúrcal con motivo de su mudanza a España. La hija de Rocío Dúrcal y Junior ha residido antes en México, Los Ángeles, Miami y Houston, pero nunca había vivido con su familia en su país natal. Ahora se ha establecido en Madrid y reparte su tiempo entre el apartamento de casados de sus padres y su casa familiar en Torrelodones.

Lo más destacable y destacado de la entrevista es que Shaila "desvela, por fin, el misterio de cómo perdió parte de su dedo". Como si fuese el secreto del interior de la tumba de Tutankamón.

Al parecer, se lo cortó uno de sus perros al tratar de separarlo de otro cuando se estaban peleando: "Calculé mal y metí el dedo en la boca de la hembra. Fue muy rápido, como una guillotina, y no sentí absolutamente nada. Sólo lo vi rodar… Ahora lo cuento con humor, pero fue muy dramático".

Por si no había quedado claro, posa enseñando en primer plano su falange amputada. También aparece retratada junto a Dorio, su marido, y la hija de éste, en el descapotable que tenían los padres de la artista.

Cóctel de noticias

Andrés Velencoso cambia a Lara Álvarez por otra presentadora. Se trata de Paula Gómez, que además es actriz y aparecerá en la cuarta temporada de la serie Élite. ¡Hola! publica imágenes exclusivas de la pareja paseando acaramelada por Madrid.

Concha Velasco se confiesa con Toñi Moreno en Lecturas: "Mi amor imposible fue Manolo Escobar", dice la actriz a sus 80 años recién cumplidos. Reconoce que le han sentado como un tiro, en una charla en la que cuenta por qué fracasó su matrimonio con Paco Marsó: "Yo quería que fuese como no era, y ahí estuvo mi error. Quería que fuese fiel y a él le gustaban mucho las mujeres".

David Valldeperas rompe con su novio (clónico) tras diez años de relación. Cuenta Lecturas que el fundador de Sálvame ha puesto fin a su noviazgo porque quería ser padre, un deseo que su pareja no compartía. Xoan, diseñador gráfico, ha sido el paño de lágrimas de Paz Padilla durante el duelo por la muerte de su marido.

Ana María Aldón, a juicio por la polémica sobre sus vestidos de novia. Las revistas publican varias imágenes de la mujer de Ortega Cano acudiendo al juzgado a declarar, de la mano de su esposo, por la demanda que le puso el diseñador Emilio Salinas. Le reclama cerca de diez mil euros por atribuirse la autoría de los vestidos que lució en su boda.

Mari Cielo Pajares admite en Lecturas que se ha abierto una cuenta en una plataforma que comercializa fotos subiditas de tono para ayudar a su madre a pagar el alquiler. "Si he de desnudarme para ayudarla, no tengo problema". Otra cosa bien distinta es prostituirse: "Me lo han ofrecido, pero hay cosas que no tienen precio", reconoce.

*Hoy despedimos con tristeza a la revista Love, que publica su último número. La prensa rosa pierde otra cabecera.