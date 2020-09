La reacción de Marta López a la ruptura de Merlos y Alexia

Marta López reaccionó el miércoles en Ya es mediodía a la ruptura de Alfonso Merlos y Alexia Rivas con una enorme sonrisa y aseguró que ya lo sabía desde hace tiempo. "Viene de hace un mes o mes y pico. Lo que pasa es que han estado haciendo el papelón. No se los motivos de la ruptura, pero Alfonso es un chico majísimo y un caballero a pesar de lo que pasó conmigo. A lo mejor se ha podido aburrir un poco...", dijo Marta con humor.

"Siempre he dicho que no me parecía bien que hubiese perdido su trabajo por su relación conmigo, pero no volvería con él. Es un chico muy trabajador y tener todo el día en casa a una señora que no trabaja pues...", añadió la colaboradora dejando caer que el motivo de la ruptura ha sido la poca iniciativa de Alexia, que dejó su trabajo en Mediaset y ahora se dedica a promocionarse en Instagram.

Ante la pregunta de si volvería con Merlos tras el fin de su relación con la que fuera reportera de Socialité, Marta no dudó: "¿Teniendo a Efrén voy a volver con Merlos? ¡Anda ya!".

En ese momento, su compañero Miguel Ángel Nicolás preguntó qué diría Marta si Alfonso quisiera reconciliarse con ella, a lo que ella, para sorpresa de todos, respondió: "No creo que tenga valor. Creo que él estuvo muy enamorado de mí y punto. Y no volvería. Sabe perfectamente lo que pienso y no tiene valor. Pero me consta que se acuerda de mí".