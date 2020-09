Alexia Rivas estalla contra Marta López tras meses de silencio

La ruptura de Alfonso Merlos y Alexia Rivas no pilló por sorpresa a Marta López, que el pasado miércoles aseguró en Ya es mediodía que la pareja está rota desde hace aproximadamente un mes y aprovechó para lanzar un dardo a la exreportera de Socialité. "No sé los motivos de la ruptura, pero Alfonso es un chico majísimo y un caballero a pesar de lo que pasó conmigo. A lo mejor se ha podido aburrir un poco. Es muy trabajador y tener todo el día en casa a una señora que no trabaja, pues...", dijo sobre Alexia, que abandonó su trabajo en televisión para ser influencer.

Estas declaraciones han encendido a Alexia, que ha dejado a un lado su habitual discreción para poner en su sitio a Marta. La periodista se defiende y asegura que no ha cobrado por ninguna exclusiva desde "aquel 24 de abril", cuando apareció semidesnuda de fondo mientras Alfonso Merlos intervenía en el programa de Youtube Estado de alarma. "Otras personas llevan meses y meses lucrándose económicamente de nuestro silencio y dolor. Sí, de NUESTRO silencio. Teniendo la potestad de decir la primera mentira que se les venga a la cabeza porque saben que callamos", escribe sobre Marta.

"¿Hasta cuándo una persona que lleva trabajando como periodista desde los 19 años con el cariño de sus jefes y compañeros debe callar y sufrir en silencio?", denuncia, recordando que ha trabajado como reportera para Marca, 13 TV, La Sexta y Telecinco. "No trabajo en la tele porque no quiera sino porque no he querido entrar por el aro y me he elegido a mí misma, he elegido mi dignidad. ¿Y qué es ese mal tan horrible que he hecho? Enamorarme".

Alexia, que se define como una persona "extremadamente sensible", denuncia que "alguien ha decidido machacarnos porque sabe a qué juego no vamos a entrar". "¿Hasta cuándo hay que callar? ¿Cuánto hay que tolerar?". Y amenaza: "No me voy a rendir jamás. Quien ríe el último, ríe mejor".