Nacho Vidal reaparece tras su detención por la muerte de un fotógrafo en un rito chamánico

Nacho Vidal ha concedido su primera entrevista cuatro meses después de su detención, acusado de homicidio imprudente por la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante un ritual de sapo bufo que tuvo lugar en la casa del ex actor porno. Vidal se derrumbó durante su encuentro con El Periódico: "¿A ti se te ha muerto alguien en las manos alguna vez? ¿Sabes cómo te queda la cabeza después? No tienes ni idea de lo que es. Todos los días paso por donde ese chaval se ha muerto y me hacen sentir que es mi culpa y como una mierda", señala.

Según Vidal, el fotógrafo fue a su casa a realizar el ritual "de la manera más amistosa posible, no había un comercio de nada". Se metió la pipa en la boca, Nacho le dio fuego, él chupó y se desplomó. Tras esto, Abad entró en parada cardíaca y Nacho consiguió que volviera a respirar gracias a una reanimación. "Volvió a revolverse por el suelo y ahí es cuando dicen que yo no le atendí", dijo, negando que dejara solo al fotógrafo durante 20 minutos. "Ese es el viaje, esa es la experiencia. Pero cuando vi que no respiraba la segunda vez le dije a mi prima 'deja de grabar y llama a una ambulancia'", asegura.

Fue entonces cuando Abad comenzó a revolverse de una manera "que no era normal" y minutos después, falleció. "¿Tú eres un chamán?", le pregunta el periodista Jesús Gonzaléz Albalat. "¡Yo que voy a ser un chamán! ¡Yo soy Nacho Vidal!". El entrevistador quiso saber qué mató exactamente al fotógrafo, pero habrá que esperar a que se celebre el juicio, ya que está bajo secreto de sumario. "Hice todo lo que estuvo en mi mano para salvar a esa persona", sentencia.