Salta en pedazos la amistad de Kiko Hernández y Marta López: "No me llames llorando a las 3 de la mañana"

Duro enganchón entre Marta López y Kiko Hernández a cuenta de la relación de ella con Efrén Reyero. Sucedió, por supuesto, en Sálvame, tras las palabras del novio de la colaboradora en Mtmad. Reyero aseguró que nunca esperaba que de su amistad con Marta López pudiese nacer una relación de pareja, dando a entender que hasta a él mismo le sorprendía.

Además, en esa misma intervención, Reyero aseguró que él quiere ser padre y que Marta López, al tener ya tres hijos, no quiere volver a serlo.

Estas palabras no gustaron a Kiko Hernández, que ante la propia Marta López dudó de su relación con extronista malagueño. "Él se está enganchando a ti para volver a la televisión", zanjó con contundencia el colaborador, encendiendo la mecha de una gran discusión a la que se sumó Ana Pérez, exnovia de Efrén.

Se trata del último episodio de una amistad que amenaza con romperse, la de Kiko Hernández y Marta López. El colaborador bloqueó a su amiga cuando ésta fue despedida de Mediaset por no mantener las medidas de seguridad por el coronavirus en una fiesta en Marbella, provocando toda una ola de alarma por posibles contagios en la empresa.

López se mostró segura de Efrén Reyero en un momento en el que, tras la ruptura de su ex Alfonso Merlos con Alexia Rivas, no son pocos los que aseguran que podría producirse un acercamiento. "Me considero bastante mujer como para que un hombre quiera estar conmigo y no porque esté en televisión", dijo.

Incluso llegaron a levantar sospechas sobre su fidelidad, asegurando que "a una chica le echaba ojitos, se comían con los ojos y se hacían carantoñas", según un testigo. Ni siquiera esto molestó a Marta López, lo que multiplicó el enfado de su antiguo amigo: "Vale, después no me llames llorando a las 3 de la mañana", dijo, sin duda refiriéndose a situaciones pasadas.