Elena Anaya y su espeluznante experiencia con Woody Allen: "Me dijo que era la peor actriz del mundo"

Elena Anaya acudió al programa de Andreu Buenafuente, Late Motiv, para hablar de su participación en la nueva película de Woody Allen, Rifkin’s Festival, que se estrena en España.

Y allí sorprendió a los espectadores contando con absoluta sinceridad cómo fue el rodaje con el artista neoyorquino, no exento de complicaciones.

"Es duro. A mí me hundió muchos días. Le respeto, seguiría trabajando con él si me llamase, me parece un excelente director, un maestro, un mito. Pero un día me dijo: Es horrible. No me creo nada de lo que estás haciendo, eres la peor actriz de la historia del cine. Tenía una taza en la mano y en ese momento cuando pensé que me iba a empezar a temblar", contó en el programa de Movistar.

Se agradece la sinceridad de Elena Anaya al contar qué supone a veces trabajar para un director de la magnitud de Woody Allen. pic.twitter.com/UiEALHfUdL — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) September 22, 2020

Preguntada por Buenafuente sobre si fue solo un hecho puntual, Anaya matizó que no, "porque me lo dijo muchos otros días. Luego que llegaba su productora, Helen, y me decía que no me preocupara, que eso se lo dice a mucha gente, incluso a los mejores actores con los que ha trabajado"

Elena Anaya, por tanto, acabó tomándoselo con filosofía y como parte del método para exprimir a sus actores. "Quiero matizar una cosa: él siempre tenía razón. Al final del rodaje empecé a reírme con sus comentarios, con él". Y finalmente, la sangre nunca llegó al río: "Al final fue muy cariñoso y me dijo que estaba contento".