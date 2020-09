Efrén deja planchada a Marta López en directo: "No estoy enamorado de ella"

Si la semana pasada fue Marta López la que se sentó en el polígrafo del Deluxe, esta fue su pareja Efrén Reyero. Una noche que sirvió para refrendar la impresión de la crisis que vive esta relación, justo en un momento en el que el ex de Marta, el periodista Alfonso Merlos, ha cortado también con su pareja Alexia Rivas.

Efrén contestó a las preguntas de Conchita sobre sus intenciones con Marta después de que varias testigos asegurasen en Sálvame que el ex tronista solo quiere recuperar la fama y después dejar tirada a la colaboradora. Así se lo contó Kiko Hernández a Marta, provocando la ira de ella, que asegura que lo suyo con Efrén es auténtico.

El polígrafo de Efrén, desgraciadamente, parece dar la razón a Hernández. Marta López acabó muy disgustada ante las respuestas de Efrén, lo que provocó una sonada e incómoda discusión sobre los coqueteos de él.

Tanto es así que Efrén reconoció no estar enamorado de Marta, y ella hizo lo propio con él. "Le quiero mucho y estoy muy ilusionado, pero mentiría si digo que estoy enamorado de ella", dijo el ex tronista sobre Marta. Ella, por su parte, ya adelantó que lo que ocurriese con su relación dependería de lo que pasase esa noche. De modo que las cosas pintan mal para Efrén y Marta López.

Para empezar, se desveló que Efrén hizo firmar a una chica una cláusula con diez puntos sobre su relación (algo que él calificó como una broma) provocando la incredulidad de Marta. A la pregunta de si había tenido sexo por dinero Efrén dijo que no, pero sí que lo haría si pasase apuros económicos.

Esto hizo estallar definitivamente a Marta López, que señaló que "ese comentario de que te hubieras acostado con tías con dinero no me ha gustado. No me gusta que la persona con la que estoy diga eso". Efrén consideró que lo haría si hubiese necesidad, lo que enfureció aún más a la colaboradora: "No me gustaría estar con una persona que se vende por dinero, a mí me ha hecho falta el dinero y me he puesto a fregar".

Marta López, decepcionada, aseguró que "ha dicho cosas que yo no sabía y que no me gusta que diga la persona con la que estoy". La relación atraviesa su primera crisis muy poco después de nacer.