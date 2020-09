La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para tratar todos los temas de la actualidad social. Como esa salida apresurada de Ana Soria de la plaza granadina donde toreaba Enrique Ponce y que desde el programa Socialité (usando como fuente un miembro de seguridad de la plaza) aseguraron que se debía a los insultos y abucheos que recibió en el coso.

No obstante —y así lo desmintió por Instagram la propia Ana Soria— las cosas distan de ser así. Según la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, el miembro de seguridad es una "dudosa fuente" y lo que contó en el programa, simplemente una "mentira".

Aunque en las imágenes emitidas es verdad que se veía a Ana Soria abandonando la plaza, lo cierto es que "la gente ni la miraba. Miraban a la plaza".

"Yo creo que Ana Soria ha mentido por educación y ha dicho que ha estado mareada. Pero me quedé con la duda. Le puse un mensaje y no me contestó", dijo Cortázar en esRadio, subrayando que la joven quiere mostrarse discreta. Pero sí logró contactar con Julio, el brazo derecho del mismísimo Enrique Ponce, cuya versión coincide con la de la periodista.

"Ana abandonó la plaza porque no dejaban de intentar hacerse fotos con ella y no le dejaban ver la corrida", le explicó el amigo de Ponce. "Ella es —según Julio— un encanto y una persona respetuosa. Cae bien a todo el mundo y todo el mundo quiere una foto con ella", dijo.

La excusa del mareo sería entonces una muestra de modestia por parte de Ana, obligada a dar una explicación debido a las mentiras difundidas por ese miembro de seguridad de la plaza.