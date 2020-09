Jorge Javier y Kiko Matamoros se ríen de Marta López por votar a Vox

Los arrebatos de Jorge Javier Vázquez contra los votantes de Vox de Sálvame no han cesado, por mucho que el catalán parezca estar algo más relajado que durante la pasada primavera, cuando amenazó con convertir el espacio en uno de "rojos y maricones", y su ya célebre acoso a Belén Esteban por diferir de la visión oficial del coronavirus.

Ahora, la víctima ha sido Marta López, contra quien ya había arremetido en el pasado por sus simpatías políticas. Y contó con el apoyo de Kiko Matamoros, que colaboró en la burla por las adscripciones políticas de la colaboradora, que no pasó una noche particularmente agradable tras las revelaciones de Efrén.

- no discuto sobre política porque no entiendo + pues entonces no votes a v*x... se nota que no entiendes pic.twitter.com/OBMzkYerRQ — peri keating (@T5Comento) September 26, 2020

Comenzó el presentador, que trababa de sonsacar algo de política a Marta López, que no colaboraba. "No discuto por política nunca, porque no entiendo, ¿vale?". Ese fue el trampolín de ambos para burlarse de ella, con Matamoros desvelando que votaba a Vox. "Coño, entonces no seas de Vox", rió entonces Jorge Javier. "Se nota que no entiendes", añadió el otro.

Belén Esteban, sentada al lado de Marta López, torció el gesto notablemente incómoda. En el recuerdo, su grave discusión con Jorge Javier por, precisamente, diferir políticamente de él. Mientras, Kiko y el presentador seguían riendo.