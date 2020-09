El gran engaño de la ruptura de Alexia Rivas y Alfonso Merlos

¿Han roto realmente Alexia Rivas y Alfonso Merlos? Es lo que se preguntó el programa Viva la vida, que apuesta a que la mediática pareja que surgió del Merlosgate todavía tiene planes de futuro.

Hace escasos días, la reportera de Socialité anunció que la relación con el periodista había terminado. Pero el programa conducido por Emma García considera que su adiós no es definitivo, y que todavía queda algo por decir en la relación entre Alfonso Merlos y Alexia Rivas.

Un reportero del programa aseguró que el entorno más cercano de la pareja considera que están más bien en un "momento de reconstrucción". Tras pasar juntos el confinamiento, ahora se encuentran un tanto distanciados. Se habrían dado un tiempo, pero no es una ruptura permanente.

"Están en un paréntesis, no en un punto y final. Se han dado un tiempo. Lo decidieron entre los dos pero fue ella la que dio el primer paso. Alexia no estaba bien, cree que ya no estaban disfrutando del amor como antes".

La causa es la prolongada presión mediática sobre la pareja y los intentos, sobre todo de Alexia, de recuperar su vida profesional tras marcharse de Telecinco. Alfonso, por un lado, sigue trabajando en el colegio de abogados, pero le han prohibido asistir a la televisión.

"No estaban bien, pero no había discusiones. Simplemente, no podían estar centrados en lo que ellos querían. No estaban cómodos por la presión mediática, querían que su historia fuese igual de bonita que al principio, por eso se han dado un stand by, no es una ruptura definitiva". Este es el motivo por el que ambos siguen en contacto y no descartan volver en el futuro cercano.