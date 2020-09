Antonio Rossi podría haber desvelado, a colación del drama desvelado por Alejandra Rubio y el enfriamiento de la relación entre Gloria Camila y Rocío Flores, una de las principales razones del nefasto estado de la familia de Ortega Cano.

El periodista, explicando qué ocurre entre Rocío Carrasco y su hija y cómo Gloria Camila podría haber basculado hacia su hermana en vez de su amiga, ha desvelado qué siente exactamente Ortega Cano hacia la hija de Rocío Jurado y qué está afectando tanto al núcleo familiar.

Y el asunto es, en el fondo, bastante sencillo: "Ortega Cano no le perdona a Rocío Carrasco que cuando estuvo en prisión nunca hubo una llamada preocupándose de sus dos hermanos".

Tal y como matizó el periodista, en estos sentimientos de Rocío hacia sus hermanos Gloria Camila y José Fernando pesa la diferencia de edad y el hecho de que ella era ya casi independiente cuando los dos, Gloria y José Fernando, llegaron a la familia.

Mucho más duro se mostró Rossi, al igual que el resto de colaboradores de El Programa de AR, con Alejandra Rubio, causante junto a José Antonio Avilés de desvelar el acercamiento de Gloria Camila a su hermana en detrimento de su sobrina Rocio Flores, dos amigas inseparables… aunque quizá ahora no tanto. Algo que, por cierto, Gloria ya ha negado, asegurando que "ama por encima de todas las cosas" a su sobrina Rocío Flores y tildando de falsos esos rumores.

"Igual Alejandra no es tan amiga de Gloria porque entonces sabría que no es verdad. La que no se acerca es Rocío Carrasco y Alejandra lo sabe perfectamente"; dijo Pepe del Real en AR. Lequio fue todavía más lejos y vio simplemente "ganas de hacer daño" y una justificación "del alejamiento de Rocío Carrasco de su hija".

Cristina Tárrega, más conciliadora, consideró que la hija de Terelu "es muy pequeña y no tiene información para hablar", y en cierto modo la defendió por haber tratado de crear un contenido. No obstante, y dada la airada reacción de Antonio David en Sálvame, la nueva guerra está servida.