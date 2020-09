Bigote Arrocet vuelve a la actualidad española desde Chile. Esta semana se publicó en Socialité que no estaba pagando el alquiler del dúplex madrileño donde vivió durante cinco años. Y además, María Teresa Campos apareció en El Show de Bertín, que conduce Bertín Osborne en Canal Sur, y allí se vino abajo tras comentar su situación amorosa y el adiós de Bigote: "No lo comprendo, no puedo creer que esa persona ya no…", llegó a decir.

En relación con lo del piso, se trata de información que Bigote quiso aclarar: está al corriente del pago y pese a que alguna factura se pudo pasar durante el confinamiento, todo está bien ahora mismo. Si ni Bigote ni ninguno de sus hijos (que también lo ocupaban habitualmente) no están ya en esa propiedad es porque la dueña decidió ponerlo a la venta por 295.000 euros.

Pepe del Real, de Sálvame, aclaró que, a través de terceras personas, Bigote ha dicho que no está "dispuesto a reconciliarse con Teresa". El chileno siente que la periodista española le debe una llamada telefónica y eso es algo que no se perdona.

"Él es muy cabezota y cree que Teresa le debe una llamada y ésa no se ha producido, y si la hay podría haber un acercamiento. Edmundo se fue cansado, la relación se había desgastado, que a él le gustaba viajar y ella es más hogareña. El entorno me reconoce que es muy cabezota y que deja flecos sin atar. Que no va a levantar el teléfono para hablar con Teresa me dicen", dijo el periodista tras mantener contacto con el chileno.