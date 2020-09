Mari Cielo Pajares ha sorprendido con unas palabras en exclusiva para la revista Lecturas en las que explica por qué se mantiene lejos de su padre, el actor Andrés Pajares.

"Mi padre es un genio como actor y un ser maravilloso a nivel interpretativo. Pero no voy a hablar a nivel personal de él, que ya tiene muchos años y no va a cambiar", ha dicho, dejando claro que le desea "todo el bien".

Andrés Pajares ya no forma parte de la vida de Mari Cielo, que asegura "vivir el presente y no el pasado", y sobre todo, no querer "hablar de él".

Sin aclarar las razones, Mari Cielo revela que prefiere vivir con "tranquilidad y rodearme de gente que me ame".

Con quien tampoco se lleva es con su hermano Andrés, con el que no tiene ningún contacto. "Pero también le deseo lo mejor del mundo", dijo, abriendo probablemente la caja de los truenos. Ella, sin embargo, dice no querer líos de ningún tipo: "Soy alérgica al drama, ya no vivo con drama".