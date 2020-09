Bertín Osborne, enfadado como nunca ante el peor ataque a su familia: "Voy a por ti"

El cantante y presentador Bertín Osborne ha compartido un vídeo en su cuenta oficial de Instagram para atacar a un Youtuber que aseguró que su hijo Kiko estaba ingresado en estado grave por coronavirus.

Muy enfadado, el presentador utilizó su propia cuenta de Instagram para llamar "estafador sinvergüenza" a ese YouTube que, además, pedía dar "like" para lucrarse él mismo a costa de la situación.

"No has dicho ni una sola en verdad en todo lo que has dicho. Mi hijo no ha estado ingresado nunca en el hospital, fue a hacerse la prueba, dio positivo y se encerró en casa con toda mi familia", expuso Bertín Osborne.

El YouTube también hablaba de la situación personal del cantante, que según él se habría separado de su mujer. "Fabiola es mi compañera de vida. Es una mujer 10".

Enfadado como nunca se había visto, Bertín advirtió así al estafador: "Mamarracho de mierda, te permites el lujo de dar informaciones que son mentira sobre mí y mi familia y pides a la gente que le den al like para apoyar a Bertín. Pero so pedazo de cabrón, estás estafando a todo el mundo. Y te digo una cosa, prepárate porque a por ti sí que voy a ir".