Terelu Campos: "Espero que mi cuñado tome medidas legales contra los que le difaman"

Un año más se ha llevado a cabo la campaña promovida por Ausonia contra el cáncer, de la que Terelu Campos es imagen desde varios años. La presentadora, una vez más, muestra su apoyo a esta causa solidaria bajo el lema “Dedícate un minuto”.

Terelu, como ella misma confesó, se encuentra muy bien después de haber padecido en dos ocasiones esa enfermedad. "Estoy bien, sin olvidar la preocupación lógica por el Coronavirus. Estamos viviendo por un terrible momento que era imposible de imaginar. Me hicieron una resonancia magnética hace unos días, y como soy muy claustrofóbica, el verme encerrada en un aparato boca abajo, con los pechos metidos en unos agujeros, cuando me dijeron que estaba todo bien, respiré. Siempre digo que hay que hacerse revisiones porque te pueden salvar la vida".

También aseguró sentirse "escandalizada, y me sonroja la guerra que mantienen los políticos en esta etapa tan cruel, lo que tienen que hacer es buscar soluciones y olvidarse de ideales políticos. Tengo miedo de salir a la calle, aunque hay que hacerlo sobre todo los que tenemos que trabajar. Había perdido ese miedo, pero lo he vuelto a recuperar. Esto es una autentica locura, salgo poco, sobre todo a casas de amigos o familiares. Tuve un gran susto cuando a mi hija se lo diagnosticaron, se pasó todo agosto en su casa confinada, haciendo lo que debería, me siento muy orgullosa. He obligado a Alejandra a hacerse el PCR, cinco veces, y cuando dio positivo me horroricé. Lo primero que hice fue hacérmelo yo y afortunadamente di negativo. Me tranquilicé sobre todo por mi madre. Si le llego a contagiar me muero. No nos vemos mucho, tan solo los fines de semana, que suele venir a mi casa. Está muy bien, pero no hay que olvidar que tiene 79 años", dijo sobre la situación provocada por el virus.

Campos está muy contenta con el trabajo que está realizando su hija en televisión en el programa en que las dos colaboran, Viva la Vida, en Telecinco. “Estoy feliz con todo lo que hace, me veo reflejada en ella, me recuerda a mis comienzos. Reconozco que sufro cuando se meten con ella, y pienso que es natural, aunque pienso que está mucho más preparada que yo. Le intento dar consejos, aunque es muy independiente, tiene mucha personalidad.

Terelu no tiene el más mínimo interés de regresar a Sálvame, programa que según dijo ya no veía. “Hace tiempo me dijeron que regresara y respondí que no. No es el momento de volver. No me gusta el término Las Campos, estoy hasta las narices de eso, cada una tenemos nuestra entidad por sí mismas”.

Al preguntarle por Bigote Arrocet y esa posible reconciliación con su madre, su respuesta fue contundente. “La gente inventa cosas, está loca, eso es mentira. Me trae sin cuidado. Ya no me hacen daño ni determinadas personas ni programas, lo único que me duele es que toquen a mi hija, pero no podía ni imaginarme que se metieran con mi familia”.

Respecto a su hermana Carmen, dijo que no entendía el ataque a su cuñado, después de que la hija de su expareja haya desvelado detalles privados y vertido algunas acusaciones desagradables. "¿Pero qué ha hecho José Carlos? Es el tío más cariñoso que conozco, es familiar, comprometido, y muy buen profesional. No todo vale, no se puede difamar a las personas, eso no puede quedar impune, y espero que mi cuñado tome medidas legales. No es justo que se difame de manera tan libre. Se están saltando las normas y las reglas, y algún día tendrá su precio”.

Le gustaría volver a intervenir en la nueva temporada de Paquita Salas, porque le encanta hacer de actriz y no lo hace en un teatro porque tiene miedo escénico. No descarta el regresar a la radio, el medio en el que empezó, y tiene muy claro, que no quiere volver a enamorarse.