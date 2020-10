María Teresa Campos recibe un enigmático mensaje: "Es muy raro lo que le piden"

Antonio David Flores continúa con su campaña de desprestigio contra las Campos. El exmarido de Rocío Carrasco no perdona las críticas que el clan lleva vertiendo contra él y su hija Rocío Flores desde hace meses, motivo por el que les ha declarado la guerra desvelando algunos de los secretos más escabrosos de la mediática familia: como los problemas de Carmen Borrego con su primer marido o la existencia de un hermano secreto, fruto de una relación anterior de José María Borrego.

Esta semana el colaborador de Sálvame ha dirigido sus misiles hacía María Teresa Campos desvelando el contenido de un enigmático mensaje que habría recibido la presentadora y cuyo autor podría ser su expareja Bigote Arrocet: "Habla con su círculo más cercano y cuenta que recibe un mensaje de Edmundo Arrocet. En ese mensaje tiene ciertas dudas de si es él o no, porque hay algo en ese mensaje que le hace creer que es él. Hay una palabra a la que ellos hacen referencia en la intimidad y, por lo tanto, María Teresa puede llegar a pensar que sea Bigote".

Jorge Javier Vázquez amplió la información y aseguró ser conocedor de todo lo relacionado con el mensaje: "Lo voy a contar yo", dijo restando importancia a la información de su compañero. "A ella le envían un mensaje utilizando el término 'morita' (así la llamaba Edmundo Arrocet en la intimidad) y es muy raro lo que le piden. Le pedían la contraseña del Facebook. Pero el mensaje no era para volver ni nada. No es Bigote, se hacen pasar por él. Lo que se le hace es un intento de envolverla, engañarla".

Antonio David replicó y aseguró que "se pretende distraer la historia" pero que la realidad "es muy distinta": "No es nada relacionado con Facebook". Según el colaborador, María Teresa recibe un correo electrónico en el que se incluye una palabra "que no es 'morita'" y que le hace entender que es su expareja: "El mail lo que dice es que no quiere volver a tener una relación sentimental con ella pero quiere recuperar su amistad. Hay una intención de recuperar la relación de amistad".