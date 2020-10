Culebrón en casa de Mainat con la exnovia del escort latino que contrató su mujer

Este viernes se produjo una escena surrealista a las puertas de casa de Josep María Mainat, el productor catalán que sufrió un supuesto intento de asesinato por parte de su mujer Ángela Dobrowolski, a quien ya investiga un juzgado de Barcelona. El programa Ya es mediodía conectó en directo desde la puerta del domicilio, donde se encontraba una mujer anónima de nacionalidad rusa que en un principio se pensó que era Ángela.

Muy nerviosa ante la insistencia de la prensa y enfadada porque quería recuperar las pertenencias que tenía dentro de la casa, la mujer contestó a las preguntas ocultando su rostro y reconoció que se trata de la "enxnovia del escort latino que contrató la mujer de Mainat para pasarlo bien". La desconocida aseguró que Ángela Dobrowolski está enamorada del prostituto y la acusó de querer quedarse con "el pastón" del productor. "Mi ex me trajo aquí y me echaron por culpa de esta puta. Mi ex es un escort latino, un latino de mierda". "No sé por qué me han metido en medio, a lo mejor este chico sigue enamorado de mí y no me deja en paz", dijo enfadada.

Lo que acaba de pasar en directo en #YaEsMediodia583. Es el mejor guión de los últimos años en la tele. La trama de Mainat. #yoveosálvame pic.twitter.com/BHa7MF00lp — 𝕁𝕒𝕧𝕚👑😷 (@javipgrn) October 2, 2020

Cuando abrió el hombre que se encontraba en la vivienda, la animó a entrar. "Pasa, pasa", pero ella no quería: "Gabriel, quiero mi maleta, estoy hablando con tu madre, dame mis cosas y me marcho", decía mientras hablaba con la madre de su exnovio: "Tu hijo no me deja salir. Cuatro días sin salir de la casa. Me trajo aquí porque Ángela fastidió a mi casero. No quiere devolverme mis cosas. Está en casa de Ángela", gritó mientras hablaba por teléfono con la madre de Gabriel.

La mujer ha sido agredida por el hombre que se encuentra en el interior de la vivienda Mainat. #YaEsMediodia583 #yoveosálvame pic.twitter.com/xDZgBKC0qA — 𝕁𝕒𝕧𝕚👑😷 (@javipgrn) October 2, 2020

En un momento dado, el escort conocido como Gabriel agarró a su expareja y la obligó a entrar en el interior de la vivienda, donde podría haberla agredido. Ante tal escena, la Policía acudió al lugar y se llevó al hombre detenido. El lugar se encuentra precintado y vigilado por miembros de la Guardia Urbana.