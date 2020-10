La reacción de Josep Maria Mainat al despertar del coma tras el intento de asesinato de su mujer

Este jueves conocimos que un juzgado de Barcelona está investigando a Angela Dobrowolski, mujer de Josep María Mainat, exmiembro de La Trinca y fundador de la productora Gestmusic (Operación Triunfo, Tu cara me suena), por el intento de asesinato a su marido. Según publicó La Vanguardia, la hispano-germana habría intentado matar a su esposo para frustrar los trámites de divorcio que la iban a dejar fuera de una herencia millonaria.

Lo habría hecho suministrándole insulina mientras dormía, algo que, al ser diabético le provocó un coma. Dobrowolski, de 37 años, fue detenida en junio tras hallar indicios de que intentó acabar con la vida de su marido aunque quedó en libertad con cargos y con la obligación de presentarse en juzgado cada semana.

Este viernes, el medio citado amplía la información y publica la advertencia que realizó el productor catalán nada más despertar del coma: "Ha sido ella, me ha querido matar", susurró a la cuidadora de sus hijos todavía tumbado en la ambulancia que lo iba a trasladar al hospital. "Ha sido ella, me ha pinchado varias veces", continuó. A pesar de que advirtió del peligro nada más recorbrar la conciencia, no fue él, sino su hijo Pol Mainat, hijo que tuvo con Rosa María Sardá, quien se presentó ante la Policía para denunciar a la esposa de su padre.

La niñera pasó aquella noche junto a Dobrowolski y los niños. En su declaración ante los Mossos relató cómo Ángela intentó deshacerse de las pruebas que presuntamente la incriminaban. Le contó que le había puesto cuatro inyecciones a su marido y no dos como había dicho a los servicios de emergencia, y que aquellas dosis habían servido para salvarle la vida. Una versión que fue variando con el paso de las horas: a los servicios de emergencia les dijo que no tenía azúcar y a un celador le comentó que le había dado unas ciruelas para revertir la bajada de azúcar.

Mainat se recuperó y salió del hospital, mientras que su esposa quedó en libertad con cargos. Aunque vivían separados, el catalán no privó a sus hijos de ver a su madre, motivo por el que siguió permitiendo visitas de su mujer en la casa donde se produjeron los hechos. Para no correr peligro, contrató a un servicio de seguridad que le acompaña desde entonces.

Falsificó dos cheques de su marido

A pesar de la nueva vigilancia y de los cargos que pesan sobre ella, Ángela fue nuevamente detenida el 21 de septiembre por cobrar dos cheques falsificados del talonario de su marido. En los mismos, imitó la firma de Mainat, puso a su hermana como beneficiaria para enmascarar la estafa y retiró del banco 4.100 euros en dos talones.

En las cámaras de seguridad de la entidad bancaria se puede ver a la mujer ataviada con una gorra y unas gafas para evitar ser identificada. Mainat descubrió el engaño y denunció el caso a los Mossos que hallaron indicios claros de la estafa cuando comprobaron que en el momento de retirar el dinero del banco la hermana de Dobrowolski estaba ingresada en el hospital.