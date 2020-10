Mar Torres, angustiada tras una denuncia: "Hay mucha gente mala"

Mar Torres, la hasta ahora primera y única novia de Felipe Juan Froilán, al menos que haya trascendido, suele mostrarse de lo más discreta a la hora de hablar de la que un día fue su "familia" política, es decir, la Familia Real.

Sin embargo, en esta ocasión, y tras confesar que ha roto con su última pareja, José Hernández, porque fue "un amor de verano", la influencer habla alto y claro para mostrar su apoyo a la monarquía en uno de sus momentos más críticos: "Se apoya siempre".

Mar se muestra menos discreta y claramente más angustiada a la hora de hablar de unas amenazas recibidas por redes sociales. Sin que nadie le pregunte, ella misma aseguró que "la gente se pone a gritar, la gente es un poco loca. Os pido por favor, hay mucha gente envidiosa, mucha gente mala, os pido por favor que mantengáis la compostura. Porque ya os digo que puede haber gente envidiosa, mala, que no les prestéis atención. El otro día puse una denuncia porque me amenazaron en mi Instagram. Así que, por favor, que no me tenga que ver en la situación de poner otra denuncia. Esa chica se ha puesto agresiva, no sé si lo habéis grabado, pero se ha puesto agresiva y no quiero verme en la situación de poner una denuncia".

Sobre una posible reconciliación con Froilán, Mar zanjó rumores asegurando que ella "de eso no habla". Y manifestó su apoyo a la monarquía, dejando a la espera a los periodistas de nuevos proyectos. Algo que, según dijo, está al llegar.