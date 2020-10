Fiorella, sobrina de Bigote Arrocet: “Cuando Teresa se enfadaba perdía el control y se tiraba de los pelos"

Fiorella Vismara, la sobrina italiana de Edmundo Arrocet que fue noticia en nuestro país el pasado mes de febrero tras ser fotografiada con su tío y ser confundida con su nuevo amor, ha regresado a nuestro país para hablar sobre María Teresa Campos. La italiana llegó al plató de Sálvame dispuesta a dar a la conocer "la verdadera cara de Teresa" y los motivos por los que su tío "quiso romper": "Cuando Teresa se enfadaba perdía el control total se tiraba de los pelos y tenía unos berrinches horribles, como si estuviera poseída".

Atónitos por lo que estaban escuchando, los colaboradores del programa se preguntaron si Edmundo era consciente de lo que Fiorella iba a contar, algo que ella contestó afirmativamente: "Sabe que estoy aquí, pero la decisión de venir es mía". Fiorella continuó con su relato asegurando que su tío dejó a la presentadora por la "manipulación" a la que se sentía sometido.

"Mi tío acabó la relación con Teresa Campos estando enamorado de ella", aseguró, negando la posibilidad de que el cómico tenga intención de reconciliarse con Teresa. También se mostró tajante a la hora de asegurar que Edmundo no ha enviado ningún mensaje ni se ha puesto en contacto con Teresa después de la ruptura: "A lo mejor es él quien espera la llamada de ella".

Tampoco se cortó a la hora de hablar de las nuevas "amigas" de Edmundo y la importancia que le da al sexo su tío: "Una relación es importante y el sexo, al igual que el sentimiento, es importante (...) Tiene muchas amigas, no sé si hizo algo durante su relación con María Teresa. Estando en la relación con Teresa, él siempre me dijo que respetó a Teresa y yo lo creo. Lo que haya hecho después no lo sé".