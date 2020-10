Pol Mainat emite un comunicado tras ver el espectáculo ocurrido en la casa de su padre

Hace unos días salió a la luz el escabroso suceso en el que se ha visto implicado el popular productor y exmiembro de La Trinca, Josep María Mainat. El catalán habría sido víctima de un intento de asesinato por parte de su mujer Ángela Dobrowolski que fue detenida el pasado mes de junio después de que hallaran indicios de que había intentado matar a su marido. La hispano-germana habría aprovechado la diabetes de Mainat para administrarle insulina mientras dormía, lo que le produjo un coma que a punto estuvo de acabar con su vida.

Según publicó La Vanguardia, el objetivo de Ángela sería el ser una de las beneficiarias de la herencia millonaria de su todavía marido, de quien se estaba separando desde principios de año. La primera reacción del entorno de la familia del productor ha llegado a través de Pol Mainat, hijo mayor del productor, que ha enviado un comunicado al programa Sálvame para mostrar su asombro con lo ocurrido durante la tarde del viernes en casa de su padre.

"Quiero pediros que entendáis el dolor que me produce vivir esta situación como hijo y como hermano de dos niños que no merecen nada de lo que está pasando. Son muchas las cosas que han pasado en el último año y todas terribles, me daría una profunda vergüenza contarla en público y desearía que jamás salieran a la luz. En este momento, toda mi energía está centrada en mantener a mi padre y a mis hermanos a salvo de una persona cuyo objetivo es la destrucción de nuestra familia", comienza diciendo el comunicado.

Después de conocerse la noticia del presunto asesinato, este viernes fuimos testigos del una escena surrealista a las puertas de casa de Josep María Mainat. Allí se encontraba una mujer anónima de nacionalidad rusa que en un principio se pensó que era Ángela y que en realidad era la mujer de un escort latino que habría contratado la mujer del productor.

"Son cosas que nosotros desconocíamos por completo. Ni mi padre ni ningún miembro de nuestra familia conocemos a las personas que están apareciendo en nuestra casa. Estamos consternados al ver esas imágenes vergonzosas dentro de nuestra propiedad. Mi padre nunca ha participado en estas actividades tan solo ha pretendido ser un buen compañero y un buen padre", continúa el comunicado, aclarando que su padre no está implicado en lo que está ocurriendo en su casa durante las últimas horas.

El hijo mayor del productor asegura que no dejará ni un segundo de brindarle todo su apoyo a su padre: "La justicia se ha encargado de demostrar, sin ningún género de duda, que las acusaciones de la esposa de mi padre contra él son absolutamente falsas. Lo que está sucediendo pone en riesgo su crecimiento y por eso pido el máximo respeto para protegerlos. Estoy dispuesto a soportar en mis espaldas todo lo que venga con tal de mantener a mis hermanos al margen de esta historia".