Las "piezas que no cuadran" en la trama Mainat (y el audio en el que habla castellano)

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con la presencia de Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abordar todos los temas de la actualidad del corazón. Incluyendo la surrealista trama del supuesto asesinato de Josep María Mainat, de La Trinca, a manos supuestamente de su mujer Angela Dobrowolski, y la ya extensa galería de personajes secundarios que la pueblan, empezando por su escort latino.

"Hay piezas que no cuadran", dijo la periodista Beatriz Cortázar en esRadio tras el polígrafo en el Deluxe de Alina, la joven que dice ser la novia del "escort" latino de Ángela. Según la rusa hay 25 personas dedicadas a la prostitución en la casa de Mainat, pero además —tal y como desveló Cortázar— existen varias dudas legales sobre la propia detención de Angela y el supuesto intento de asesinato.

"Hay una cosa básica. Que te lo dice cualquier penalista, y es que no te dejan en libertad con cargos si has intentado matar. Por ley. Qué nos están contando porque aquí hay cosas rarísimas. Mainat padre retuitea un tuit de una cuenta que pone que a ver si esto es obra del propio Mainat, un experto en televisión y en dar espectáculo. Y la mujer desmiente todo, porque él es diabético en un grado que no se inyecta, toma una pastilla, y lo que le inyectaba era un producto para no tener hambre, Saxenda".

En suma, un cúmulo de "versiones contradictorias, y lo que no hay es un informe policial que hayamos visto", dijo Cortázar en Es la mañana de Federico.

Federico Jiménez Losantos formuló la pregunta vital para comprender el embrollo, y es: todo esto, "¿a quién beneficia?". "Si ahí había un negocio de prostitución con hasta 25 chicos, negros, latinos, tártaros, entonces ese negocio es enorme. El dinero que tiene que dar un prostíbulo así es una fortuna".

No obstante, y además del posible dinero en juego, siempre quedan las cuestiones familiares e íntimas del divorcio entre Angela y Josep María. Y es que ellos "ya llevaban mucho tiempo en guerra por la custodia de los menores, que siempre va acompañado de un aporte económico. Algunos dicen que esto es una campaña para quitarle a él la custodia de los niños, que durante el confinamiento pactaron que sería para él".

No obstante, y si la situación en casa de Mainat es la que es, los niños deben estar en otro hogar distinto. "Una de las cosas más raras es que han aparecido unos audios que, dicen, vienen de parte de la mujer, y que aseguran que Mainat en la intimidad habla castellano". ¿Dónde queda entonces el independentista rampante que es Mainat?, se preguntaron en la crónica rosa de esRadio sobre estos audios emitidos por Sálvame y donde la pareja discute sin fin.