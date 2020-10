"Toda la familia ha perdido la esperanza con Rocío Carrasco; la culpable es ella"

Amador Mohedano acudió a Viva la vida para explicar la constante situación de tensión que vive su familia. Después de haberse conocido la gran deuda que arrastran Rocío Carrasco y su marido Fidel Albiac, el hermano de Rocío Jurado ha lamentado de nuevo la situación y, a la vez, señalado que la principal causante de tantos problemas es precisamente ella.

Amador Mohedano confesó a Emma García que la familia habla en televisión de ella para, precisamente, arrancar una reacción que nunca llega. "Me revienta que no tenga relación con sus hijos. Hace diez años que no veo a mi sobrina, no he discutido nunca con ella pero me hizo mucho daño, me traicionó", dijo a Viva la vida.

Para Amador la traidora en la familia es claramente Rocío Carrasco por varios temas, desde la venta sin permiso de una finca hasta el museo que nunca acaba de llegar porque no da su aprobación: "Con el tema del museo, dejó la finca sin agua al vender el pozo… La culpable es ella. No la veo feliz, tiene que estar pasándolo mal pero hemos perdido toda la esperanza. Nos ignora totalmente pero lo peor es que ignora a sus hijos".

Unas declaraciones que van en consonancia por lo expuesto por su ex, Rosa Benito, que también se posicionó en contra de Rocío Carrasco este mismo fin de semana. Estos mismos días, Gloria Camila Ortega también negó cualquier tipo de contacto reciente con su hermanastra.

En suma, la familia de Ortega Cano y Rocío Jurado ya da a Rociíto por perdida, por imposible, y se concentra en la siguiente generación, los hijos de ésta, que tampoco tienen relación alguna con su madre. "Rocío Flores quizás sí, ella es muy joven y ojalá lleguen a entenderse y se desahoguen".

"He perdido la esperanza, y mi familia también. Nos ignora totalmente, a sus hijos… no se entiende", zanjó Amador.