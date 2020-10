Belén Esteban explota contra María Teresa Campos tras ver una imágenes del pasado

La decepcionante entrevista de María Teresa Campos de este fin de semana en Sábado Deluxe ha comenzado a tener sus primeras consecuencias. La veterana presentadora acudió al programa de Telecinco con una actitud desafiante y sin intención de contestar a las polémicas que han rodeado a su familia durante las últimas semanas: la guerra de Carmen Borrego y Terelu Campos contra Antonio David Flores, la reaparición de la sobrina de Bigote Arrocet o el descubrimiento del hermano secreto de sus hijas. Ella en cambio, prefirió centrar su entrevista en criticar los contenidos del programa así como en cuestionar la profesionalidad de Jorge Javier Vázquez.

María Teresa Campos se desmarcó de cierto tipo de contenidos del programa asegurando que ella no ha hecho nada parecido a lo largo de su carrera: "Mis programas no tenían el objetivo de destruir familias. Yo he hecho programas para divertirme, para divertir al público, para realizar entrevistas interesantes...", reprochó a la productora La fábrica de la tele, con la que ella ha trabajado durante años.

Este lunes, el programa Sálvame indagó en la hemeroteca de la cadena y buscó algunos de los momentos más controvertidos protagonizados por Teresa Campos durante su etapa en Día en día. Entre otras cosas, se pudo ver a la presentadora criticando a algunas caras conocidas como Belén Esteban: "¿Alguien se cree estas lágrimas de cocodrilo? Piensa que es la única que tiene derecho a hablar ¡La pobre madre abandonada! Pues ya no cuela, hija mía", se escuchaba decir a la presentadora con sorna.

La aludida aseguró no recordar este comentario pero no dudó en responder al comentario: "El tiempo me ha dado la razón en todo lo que decía porque ya sabes cuál es la situación, no se lo voy a tener en cuenta. Lo que es la vida, ahora sus hijas hacen más exclusivas que yo y encima hablando de la vida de otros", dijo Belén haciendo referencia a la exclusiva de Carmen Borrego hablando sobre la relación de Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores.

Por su parte, Mila Ximénez afirmó que Teresa dio "su peor versión" en la entrevista del sábado y confesó no entender cómo aún defiende a Edmundo Arrocet cuando la dejó "sola y desolada": "Aplaudes a un sinvergüenza".