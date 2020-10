El gesto de Poty contra David Bustamante que evidencia su mala relación

David Bustamante y Poty Castillo han coincidido en un plató de televisión después de dos años enemistados. Gracias a Instagram hemos descubierto que el coreógrafo ha coincidido con el cantante en el programa Un año de tu vida, espacio que presenta Toñi Moreno en Canal Sur.

El exmarido de Paula Echevarría visitó el plató de la televisión autonómica de Andalucía para repasar su trayectoria profesional y sincerarse sobre algunos de los aspectos de su vida personal, algo que no suele hacer habitualmente: "Las relaciones no se tuercen, se acaban y ya está", dijo haciendo referencia a su pasado sentimental. Es normal que interese mi vida, pero el límite está en que, si digo que no me gusta hablar de algo porque me duele, que lo dejen ahí. Que no me insistan día tras día porque hace daño, es la única diferencia". Y es que la relación del artista con la prensa del corazón nunca ha sido buena: "Me preguntan cosas incómodas siempre", confesó. "Muchas veces para provocarme. No hay un día que no les haya atendido. Pero todos los días me preguntan lo mismo y les pregunto: '¿Has perdido la cinta?'".

Tampoco eludió hablar sobre el anuncio del embarazo de su ex mujer con su nueva pareja el futbolista Miguel Torres: "Es lo más bonito que puede pasar, que nazca una criatura. Máxime si es un hermanito o una hermanita de mi hija. Así que todos muy contentos. Ayer estuve hablando con ellos. Daniella está feliz, claro, normal. Hermanita mayor ahora", aseguró el cántabro, que continúa su relación con la bailarina Yana Olina a la que conoció durante su participación en el programa Bailando con las estrellas.

El destino hizo que coincidiese en plató con Poty Castillo, con el que mantuvo una relación de amistad muy estrecha y que se rompió cuando terminó su relación con Paula Echevarría. El coreógrafo apoyó públicamente a la actriz y se mostró de su lado cuando comenzó la relación con el deportista, algo que no habría gustado al triunfito.

El bailarín acudió al programa de Toñi Moreno el mismo día que el cantante, algo que evidenció en sus redes sociales con un mensaje: "Esta noche entrevistón de mi amiga Toñi Moreno, un repasito por mi vida. Cuidadín con la lágrima. También está invitada mi querida Natalia, torbellino de colores. Qué gran artista, pero para mí, sigue siendo la pequeñina de Operación", escribió, sin hacer mención a Bustamante, algo que para muchos de sus seguidores ha sido un "feo imperdonable".

Toñi Moreno por su parte, compartió una fotografía con el cantante agradeciéndole su cariño y su sinceridad durante la entrevista.