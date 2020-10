Gracias Alessandro @alessandrolequiosr por haberme dado no solo lo más importante de mi vida, sino "la vida". Porque el día en que nació nuestro hijo Áless , ese día en realidad quien nació fui yo. Es curioso, no puedo recordar nada de mi vida antes de ti Aless, como tampoco puedo recordar estos meses sin ti. Se ha borrado todo. Lo único que siento cada segundo con lo que me queda de corazón son los 27 años que nos regalaste de inmensa felicidad, amor , lucha , ejemplo y genialidad. Aunque ahora me haya convertido en un pozo vacío de vida sin ti y lleno de tristeza se que tu alma está unida eternamente a la nuestra . Y eso , a veces, me permite respirar. Gracias por habernos elegido como padres mi guerrero de luz. ? #eternamentejuntos #alessforever

